El Betis, que acata y no recurrirá la sanción a Fekir, se aferra a la estadística M+

Por muy dura que parezca al aficionado, poco o nada puede hacer el Real Betis con la sanción que los comités disciplinarios de la UEFA han impuesto a Nabil Fekir por su expulsión en el BayArena. El francés deberá ausentarse tres partidos de los planes de Manuel Pellegrini, por lo que no estará ante Ferencváros y Celtic, en las jornadas que restan de la Fase de Grupos, así como tampoco en la ida de la siguiente eleminatoria, ya sea en octavos de final de la Europa League (si logra acabar, finalmente, primero del Grupo G, desbancando al Bayer Leverkusen), en el 'play off' intermedio con un tercero que caiga de Champions League (si es segundo) o en la siguiente ronda de la Conference League (de terminar tercero). Un fuerte golpe, al tratarse del jugador-franquicia.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el club heliopolitano acata el castigo y no lo recurrirá, ya que es el mínimo que recoge la reglamentación en el caso de las agresiones, que fue como consideró el colegiado del choque, Anthony Taylor, la acción en el acta. Al provocador de la refriega, Demirbay, le ha caído un encuentro de exclusión, aunque las imágenes de televisión muestran que luego se une a la tangana y suelta algún que otro manotazo, pero el documento oficial que fiscalizó el Bater Leverkusen-Betis fue indulgente con el alemán de ascendencia turca, por lo que, incluso, estará disponible para Gerardo Seoane en la última entrega de la presente fase.

El caso es que a los verdiblancos no les ha ido mal del todo sin Fekir. En realidad, cada vez peor, pero las estadísticas aún sustentan el refugio en ellas del 'Ingeniero'. No en vano, el equipo de La Palmera ganó en siete de las once ocasiones en que se ausentó el campeón del mundo, empatando otras dos y cayendo en cuatro, la última, cuando tuvo descanso esta misma campaña en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid (3-0). También sucumbió a principios de la 20/21 en el Camp Nou (5-2) y San Mamés (4-0), que se perdió por molestias musculares, como en Villarreal (5-1) en la 19/20. Las tablas fueron en su primer ejercicio, en Leganés (0-0, con el '8' de baja por sanción), y en Valdebebas ante el Real Madrid la pasada (idénticos marcados y razón).

Sin embargo, el Betis ganó las otras cinco veces que no pudo contar con Nabil en la 19/20: dos por lesión (3-1 al Levante y 3-2 al Athletic), una por acumulación de amonestaciones (3-0 a la Real Sociedad) y otras tantas por descanso en Copa del Rey (0-4 o 4-0, pues se jugó en el Villamarín, ante el Antoniano y 0-3 en Portugalete). También se impuso la pasada temporada en Cádiz (0-1) y como anfitrión frente al Granada (2-1), con el ex del Lyon falto de forma en ambos casos. Veintitrés puntos de 39 posibles. A ver qué ocurre ahora.