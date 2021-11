Haro, "tranquilo" con la renovación de Fekir, no descarta fichar en enero

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comuniación que cubrieron las junta de accionistas bética. El de Villaverde del Río se mostró contento por el desarrollo y apoyo obtenido en el evento.

Además de ello, repasó la actualidad deportiva del equipo, dejando nombres propios: Fekir, Joaquín, Ceballos... y también abordó la finalización del estadio Benito Villamarín, la cual no parece que se haga a corto plazo.

- Desarrollo de la junta

Ha sido una junta tranquila y esto debería ser la tónica habitual. Cada uno se expresa, cada bético tiene su opinión, pero con educación. Estoy satisfecho por el desarrollo y también por el apoyo de la gestión. Casi nadie ha votado en contra.

- Pasos a dar en el apartado económico

Queremos salir de esta situación. En ingresos ordinarios vamos a tener un año récord y tenemos que aumentar nuestros ingresos extraordinarios para cuadrar cuentas y es lo que vamos hacer. Hay que seguir trabajando.

- Cautelosos en el mercado

Para que el crecimiento y la adquisición de jugadores sea sostenible las ventas deben ser mayores que las compras. Con la situación en la que estamos tenemos que ser muy cautelosos.

- Fekir y su reacción

Fekir no tuvo que reaccionar así, pero hay que comprender que es un jugador que recibe muchas faltas. Este jugador en otro equipo... el tratamiento sería diferente. Reaccionó mal, pero hay que ponerse en el pellejo del jugador cuando recibe constantemente. Hay que ser comprensivo.

- Ceballos, un deseo ¿alcanzable?

Ahora mismo tenemos todas las fichas disponibles y veremos qué sucede cuando lleguemos al mercado de invierno. Pero ahora miso no hemos hablado con el Real Madrid,

- Finalización del estadio

La ciudad deportiva se va a acabar antes de que se empiece el estadio creo, porque el estadio tiene una serie de actuaciones relacionadas, no sólo con la grada y la cubierta, sino también con los aledaños y eso dependemos de la administración que hay un convenio que debemos de resolver. Antes de dos años veo muy difícil comenzar la obra de estadio. Habría opciones de seguir en el estadio durante la obra, pero lo estamos contemplando todo.

- Joaquín y un futuro ligado al Betis tras la retirada

Joaquín ahora está jugando menos, él lo sabe, y puede ser su último año y sino cambia mucho puede ser así. Joaquín es el mejor embajador que puede tener el Betis junto a Rafael Gordillo y esperemos que su vinculación con el Betis vaya más allá de como jugador.

- El límite salarial aprieta

Tenemos que estar abiertos a la posibilidad de reforzar el equipo, pero siempre teniendo en cuenta las condiciones y la disponibilidad. Y eso depende también del límite salarial que sólo pues gastar un 25% de lo ue ingresas. Debería haber una venta fuerte.

- Las tres últimas derrotas

Fueron tres partidos raros. No estuvimos como en partidos anteriores. Sigue habiendo ambición, salen partidos malos.

- La celebración de Monchi en el derbi

No me molestó. Él es libre de celebrar como crea y yo con el 3-5 también lo celebré de forma efusiva y ahí no me meto.

- El papel de la oposición

Estamos teniendo reuniones con la oposición y le explicamos el proyecto. Tienen un consejero ahora mismo dentro y tienen información de primera mano. Agradezco que se haya abstenido.

- El futuro de Fekir, en verdiblanco

Es un jugador que nos interesa que siga y no hay plazos. Hay predisposición positiva y estamos tranquilos.

- Partido a partido

Partido a partido, hay que ir a Elche a ganar y quedar lo más arriba posible.