Pagola explica la situación financiera del Betis, desvela el dinero obtenido vía CVC y el proyecto deportivo-económico futuro

José María Pagola, consejero del Real Betis, tomó la palabra para explicar la situación financiera del club verdiblanco antes de abordar el primer punto del día: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2021.

"Abordamos el punto de aprobación de las cuentas de la temporada 20/21. Estas cuentas han sido publicadas en la web y han podido ser analizadas y estudiadas por todos. En los últimos años nunca hemos tenido pérdidas. Dentro de nuestra responsabilidad somos conscientes de que lo vamos a recuperar. No tenemos duda. Huelga decir que el covid nos ha sacudido. No sólo al Betis, ha afectado a todos los clubes del mundo. Nos ha afectado mucho y me parece interesante explicarlo. Hemos hecho una comparación entre una temporada y media y la de estos dos años y hayamos un impacto de 36 millones de euros entre ventas, ticketing y derechos televisivos. Hay determinados ingresos de la temporada 19/20 que son posteriores al 30 de junio de 2020 por la situación del covid y LaLiga, por eso hay modificaciones en cuanto al balance de la 19/20 para comparar con el actual".

Argumentó Pagola que el actual consejo del Betis es sincero: "No se nos puede achacar falta de transparencia, lo estamos explicando todo en esta junta. Hagan una diferencia entre la temporada pasada y la presente, porque no se han jugado el mismo número de partidos. En la temporada 20/21 se han amortizado jugadores de la temporada pasada y por eso el valor contable de la plantilla ha disminuido. El valor de plantilla es otra cosa. Al haber vendido muchos menos jugadores tenemos menos cantidades pendientes de cobros a otros clubes, por ello hay diez millones menos en el activo. Vemos en el patrimonio neto vemos una disminución significativa y drástica. Pasamos a un patrimonio negativo de 31 millones. Por primera vez no tenemos beneficios desde que llegamos al club. Quisiera trasladar un mensaje positivo y de tranquilidad. Está todo controlado e iremos saliendo de esta situación. Hay situaciones legales que nos amparan para no llegar a una ampliación de capital".

Pagola reveló el plan deportivo-económico de las próximas temporadas. "Vamos a obtener un préstamo de LaLiga cercano a los 95 millones de euros, con lo cual esta situación va a ser perfectamente solventada. Este año hemos estabilizado el fondo de maniobra negativo. Es un paso muy positivo haber frenado esa tendencia en un año como éste, con el covid. Tenemos una hipótesis conservadora positiva que da a entender que no habrá problemas. También un plan de negocios con mejora de resultados positiva. Así como una política de cierta austeridad. En estos próximos años las ventas de jugadores siempre serán superiores a los gastos en fichajes".

Insistió Pagola en explicar la situación económica del Betis y en convencer a los accionistas en no dejarse asustar por c´rticas sesgadas. "En un ejercicio en el que no ha habido apenas mercado de fichajes hemos logrado vender 18 millones de euros en jugadores. Hay que ver el vaso medio lleno. Este año hemos estado casi en cero en ingresos de entradas y abonados. No podemos considerar que el covid haya sido un cataclismo porque nos mantenemos económicamente en altura. Nos debemos sentir orgullosos del crecimiento en comercialización y publicidad. Los sponsors estaban muy preocupados y conseguimos mantenernos en los 16 millones. Todos los clubes reciben muchos ingresos por retransmisión. Aspiramos a que estos ingresos no copen tanto porcentaje de nuestros beneficios y sí otros, como los clubes grandes. En el presente ejercicio ha habido una disminución importante de los ingresos relevantes. No os dejeis asustar por las críticas de caracter sesgado. Como habéis podido ver, es una situación circunstancial y estamos en fase de crecimiento muy importante".