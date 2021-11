Joaquín anuncia el fin de una era en el Betis

"Es difícil, personalmente, creo que buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que es lo que has vivido desde pequeñito es muy complicado. La gente me dice que me tengo que retirar cuando esté arriba, pero ahí te dan ganas de seguir. Pero con 40 años no es que vea el momento, es que ya no juego, aquí ya sobro, Pablo. Pero tomar la decisión es muy complicado porque la ilusión la sigo teniendo, sigo disfrutando, pero es complicado cuando ya este año disfrutas de menos minutos, y cuando entrenas demasiado bien, es que juegas poco...".

Estas fueron las palabras que utilizó Joaquín Sánchez ayer noche en su visita al programa 'El Hormiguero' de Antena 3 con el que colabora habitualmente y con las que prácticamente anunció de manera casi oficial su retirada oficial. Estas declaraciones se unen a las de Ángel Haro, presidente de la entidad verdiblanca, después de la Junta de accionistas con las que animaba al capitán a estar ligado al Betis tras esta campaña si decidía colgar las botas. "Joaquín ahora está jugando menos, él lo sabe, y puede ser su último año y sino cambia mucho puede ser así. Joaquín es el mejor embajador que puede tener el Betis junto a Rafael Gordillo y esperemos que su vinculación con el Betis vaya más allá de como jugador".

El final de una era se acerca en el Real Betis, Joaquín Sánchez se va a marchar de la entidad que lo vio nacer y en la que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo.

Su explosión en verdiblanco a principios de este milenio fue tal que lideró y ayudó a que el Betis ganara una Copa del Rey y jugara, su única vez en la historia, la UEFA Champions League. Se hizo un fijo en la selección española en la que siempre quedará en la historia por su gran partido contra Corea del Sur en el Mundial de 2002 sustituyendo a un Raúl, por entonces icono global, que se lesionó.

Todo eso lo llevó a coquetear con el Real Madrid, Florentino Pérez siempre tuvo debilidad por él, y el Chelsea de José Mourinho. Al final, acabó en el Valencia CF con el que ganó otra Copa del Rey.

Posteriormente, pasó al nuevo Málaga CF de Abdullah ben Nasser Al Thani, siendo uno de los fichajes estrella del proyecto donde coincidió con Manuel Pellegrini y jugó, de nuevo, la Champions League.

Tras la etapa en la Costa del Sol probó la Serie A con la Fiorentina, para finalmente regresar al Betis, su casa, donde parece ser que en el próximo 2022 dirá adiós al fútbol. Con su gente.

Es una despedida cantada, irremediable por el paso del tiempo, pero los que hemos visto toda la carrera de Joaquín Sánchez acabaremos echando de menos su juego, su desparpajo, su vitalidad y su forma de ser.