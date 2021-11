Fran Escribá le quiere discutir el balón al Betis en Elche

El entrenador del Elche CF, Fran Escribá, afirmó este viernes, en rueda de prensa, que su equipo no está cómodo en la zona de descenso, pero indicó que no tiene ansiedad por romper la mala racha y vencer este domingo al Real Betis, próximo rival.

"Nos molesta mucho estar abajo, pero no hay ninguna preocupación especial. Queremos ganar este partido, pero no hay ansiedad ni casi necesidad más allá de lo normal en cualquier partido", explicó el entrenador, quien tuvo palabras de elogio para el Betis.

"Ha tenido una semana mala, pero ha competido bien desde el inicio. Viene de una temporada buena, en la que se clasificó para Europa. Es un equipo de muchísimo nivel que puede rotar jugadores sin que se note", explicó el valenciano.

Escribá señaló como una de las claves del partido que el Elche impida al Betis "dominar la posesión y el tempo del partido", por lo que abogó por discutir el balón al rival "para que no se sientan tan cómodos".

El técnico aseguró que una de las características habituales de su equipo es la entrega y el compromiso, si bien admitió que esta temporada se ha aumentado la calidad, por lo que en el equipo hay menos jugadores con un "perfil guerrero".

El entrenador deseó que la afición ilicitana acuda en masa el domingo al estadio ante un Betis del que recordó "arrastra mucha gente". "Vendrán muchos béticos y me gustaría que no se les oyera", indicó el valenciano, quien garantizó que cuando el Elche juegue en Sevilla "a los que no se oirá será a nosotros".