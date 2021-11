Pellegrini sólo espera un 'fichaje' en enero, presume de Betis y se moja sobre Fekir o Joaquín

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado en la mañana de este viernes por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, justo después del penúltimo entrenamiento de su equipo antes de visitar el domingo al Elche CF. En tierras alicantinas, los verdiblancos intentarán olvidar los malos resultados de una fatídica semana previa al parón liguero por los compromisos de las selecciones, todo ello, mientras la cada vez más cercana apertura del mercado invernal de fichajes copa cada vez más protagonismo. El chileno, sin embargo, ha pisado el freno, presumiendo de plantilla, negándose a hablar de nombres propios y asegurando que sólo espera un refuerzo para enero.

Éste refuerzo invernal no es otro que un jugador que llegó a Heliópolis el pasado verano, que causó una grata impresión en los partidos de pretemporada y al que una inoportuna lesión muscular en el recto anterior le obligó a pasar por el quirófano, retrasando su debut en partido oficial con el Betis. "Es estado de Sabaly y los plazos para su posible vuelta son preguntas para los médicos del club pero, por la evolución que le veo y lo que se necesita para ponerse a punto después de una lesión así creo que no va a estar hasta enero, como ya dije. No creo que esté antes, porque diciembre termina el día 20. Veo difícil que esté antes de 2022", señaló sobre el lateral derecho franco-senegalés, que a efectos prácticos será un fichaje invernal.

Respecto a las posibilidades de que el director deportivo, Antonio Cordón, cierre fichajes reales en enero, Pellegrini se mostró sorprendentemente reacio, sobre todo teniendo en cuenta que para que lleguen caras nuevas antes debería haber salidas: "Creo que el equipo ha demostrado durante todo 2021, en esta temporada y la anterior, que es competitivo dentro de su nivel presupuestario. Tiene doble mérito de demostrar que con una mala temporada (fue 15º), es capaz de levantarse y de llegar a Europa. Estamos en Europa. Este plantel tiene todo mi respaldo".

Junto a centrocampistas como Marc Roca (Bayern) o Álex Fernández (Cádiz), el nombre que más suena es el del canterano bético Dani Ceballos, insistente a más no poder con los guiños al club en el que se formó. El Real Madrid estaba dispuesto a asumir gran parte de su ficha en agosto, pero su lesión y la ausencia de salidas en el Betis hizo inviable su repatriación. Ahora, en enero, las condiciones con el utrerano serían muy similares. "No voy a hablar de nombres personales. Lo que pienso en estos momentos para el mercado de invierno ya lo he respondido", zanjó.

En este sentido, insistió en su defensa de la plantilla y consideró que la dura sanción a Fekir en la Europa League es otra oportunidad para que otros compañeros den un paso hacia adelante. "Nabil es consciente de lo que hizo. Luego, al jugador del Leverkusen le cae un partido y a Nabil le sancionan con tres partidos... El club no va a reclamar, hay que aceptarlo y demostrar que aquí hay un plantel y no sólo algunos nombres propios".

Tampoco considera que Joaquín Sánchez tenga motivos para quejarse. El capitán anunció su retirada a final de temporada en 'El Hormiguero' de Antena 3 y aseguró que lo ha decidido porque "Aquí ya no pinta nada" y no juega. "Los que suceda a final de temporada lo analizaremos. Joaquín es jugador muy importante para nosotros, ha jugado todos los partidos de la Europa League desde el inicio. Está bien físicamente, pero aunque él quiera el organismo le alerta ya de otra cosa por su edad. No sólo está él. Muchos otros terminan contrato. Analizaremos todos los casos cuando corresponda. Ahora, sólo pensamos en ganar al Elche y en mantener un rendimiento estable toda la temporada".