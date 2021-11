Real Betis 1-4 Ribera Navarra: San Pablo no fue talismán

Tres minutos fatídicos, los que fueron del 9 al 12, tiraron por la borda un buen comienzo del Betis, que ve cómo pasa una nueva jornada y no llega la reacción. En esta ocasión, ni el estreno en la pista de San Pablo cambió la dinámica y, tras adelatarse, vio cómo casi sin hacer nnada, su rival le daba la vuelta al partido y acababa llevándose los tres puntos.

El Betis vivió el inicio soñado. No se había llegado al segundo 15 cuando Ivi ya había puesto por delante al equipo local. El jugador verdiblanco no dudó en disparar y sorprendió al meta del conjunto navarro.

El gol dejó K.O. a un Ribera que por minutos se vio a merced de los verdiblancos, que controlaron el partido, aunque no tuvieron la ambición para ir a por el segundo. Lo pagarían.

Tres errores de Cidao propiciaron el descalabro. El primero llegó tras una mala salida de balón; los dos siguientes porque los rivales aprovecharon su posición adelantada para batirle desde su propio campo. Todo ello en sólo tres minutos.

Entre medias Eric había tenido el que podía haber sido el 2-1 y el propio internacional bético vio cómo Pintinho le sacaba bajo palos un gol que habría metido al Betis en el partido antes del descanso.

Tras éste, el Betis salió con nuevas ideas, dispuesto a que este partido no se le escapase, pero no era su día y sus jugadores no estuvieron muy acertados. Emilio Buendía, con un tiro al palo, y Lin, en un mano a mano con el meta rival, tuvieron las mejores opciones. Erraron, algo que no hizo Joao Miguel a cinco del final. Al Betis le quedaba aún la opción del portero-jugador, pero ni eso le sirvió para abrir la defensa navarra.

Tras esta derrota, los pupilos de Juanito Cupim siguen cuartos por la cola, con dos puntos de ventaja sobre el antepenúltimo, Manzanares, y tres sobre el descenso.



Ficha técnica:

Real Betis Futsal: Cidao; Rubén Cornejo, Joselito, Lin e Ivi -cinco inicial-, Luco, Bocao, Emilio Buendía, Raúl Jiménez y Éric Pérez.

Ribera Navarra: Marcao; David, Espín, Pintinho y Terry -cinco inicial-, Gabriel, Nacho Gómez, Anás, Joao Miguel y Kadinho.

Goles: 1-0 (1') Ivi; 1-1 (9') Gabriel; 1-2 (10') Terry; 1-3 (12') David; 1-4 (35') Joao Miguel.

Árbitros: Centeno Bono. Amonestó a Emilio Buendía, Lin y al técnico Juanito Cupim, por el Betis, y al visitante Anás.