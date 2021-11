Rui Silva, sobre su fichaje por el Betis, Diego Martínez, William o la llamada del Sevilla

Rui Silva fue uno de los porteros más codiciados de la pasada campaña. Estuvo en el punto de mira de varios clubes, aunque fueron pocos los que dieron el paso adelante. Tal vez porque hacía tiempo que conocían que había decidido jugar en el Betis a partir de la presente campaña.

Convocado para la última Eurocopa, el meta portugués habla en El Pelotazo de su paso por la Euro, de su llegada al Betis, del interés del Sevilla, de Pellegrini, de Diego Martínez o de cómo fueron sus comienzos en la portería.



¿Cómo ha sido su adaptación a Sevilla?

"Muy bien, disfruté mucho de Granada, una ciudad muy bonita que me ha dado mucho. Ha sido mi primera casa fuera de Portugal. Y ahora en Sevilla estoy encantado. Tanto mi mujer como yo estamos muy a gusto, se vive de maravilla, el club genial, un club grande... el proyecto que necesitaba para el siguiente paso en mi carrera".

¿Por qué eligió el Betis?

"No hubo tantas ofertas. Se habló de clubes de Portugal, de la Premier, pero ofertas concretas no llegaron, ni a mí ni a mis representantes. Elegí el Betis porque lo conozco desde hace años, hablé también con compañeros y amigos que jugaron aquí, con Salvador, con Vadillo, con Álex Martínez, con Jorge Molina, con varios futbolistas que estuvieron aquí y me hablaron maravillas del club y la ciudad. Y luego la forma de jugar cuadraba en mis características. Creo que era algo distinto a lo que venía demostrando en el Granada y que uno necesita desarrollar en el juego. Tú al final estás en un sitio, siempre juegas de una forma y te puedes acomodar. Y yo no soy así, yo quiero más. Era el siguiente paso y volver a jugar competiciones europeas me ayudó a elegir el Betis. También quería seguir en LaLiga".



¿Le llamó el Sevilla?

"Sí, puede ser, hubo algo, me dijo mi representante que me pasaba lo que había, pero desde el primer momento que elegí el Betis era la decisión final".



¿Pellegrini o Diego Martínez?

"Se aprende de todos, Diego no tiene tanta experiencia, pero todo lo que consiguió en el Granada se la dio. Es un entrenador con muy buena progresión, trabaja muy bien a todos los niveles. En eso es similar con Pellegrini, tiene a todo el grupo metido y eso es fundamental para tener éxito. Y de Pellegrini, su trayectoria habla por sí sola, maneja muy bien los vestuarios y sabe ser líder".



¿Se nota la experiencia de Pellegrini?

"Sí, creo que es importante saber manejar el vestuario porque tenemos muchos partidos, puede haber sanciones, puede haber lesiones... así que es fundamental tener a todo el grupo metido en el mismo barco, como se suele decir. Así todo el mundo está preparado, se entrena bien y fuerte para cuando le toque la oportunidad. Si un entrenador tiene 12 ó 13 jugadores los demás están perdidos. Cuando necesite a alguno de fuera no va a estar ni mental ni físicamente preparado para jugar".



¿Quién le ha sorprendido en el vestuario?

"Es un vestuario muy bueno, gente humilde t trabajadora. Estoy muy contento y me han acogido muy bien desde el primer momento. Te sientes como en casa. Joaquín quizás, porque no lo conocía, sólo de jugar en contra y lo que veía en las redes sociales; y es muy gracioso, es otro nivel. No lo vi en la tele ayer, pero he visto unos vídeos y es así, una figura. Es muy importante tener una persona así, alegre, dando consejos a los jóvenes... Es de las cosas más bonitas del fútbol disfrutar de todo esto. Ha dado mucho al fútbol y al Betis, es importante que siga, pero es decisión suya -su retirada- y la gente tiene que aceptarlo".



¿Qué sería hacer una buena temporada con el Betis?

"Nosotros tenemos que ir partido a partido, ir lo más lejos posible en todo. Sabemos que es difícil ganar siempre, pero hay que intentar hacerlo lo mejor posible. En la Europa League tenemos el ejemplo del Villarreal, que pudo ganar la UEFA, y es algo que podemos soñar. Y en la Copa del Rey también tenemos otros ejemplos como la Real Sociedad, el Athletic... Son equipos que sabemos que son como nosotros, podemos aspirar a ganar estas competiciones y en LaLiga llegar lo más lejos posible".



La Copa ya la saboreó...

"Estuvimos a ocho minutos de una final... Es posible, es posible, tenemos el ejemplo. Tenemos plantilla para llegar donde nos propongamos si estamos metidos y enfocados en cada partido".

Y ¿cómo se prepara para ello? ¿Para estar enfocado en los partidos?

"Normalmente hago mucho trabajo de meditación, tengo un 'coach' y suelo trabajar con él. Llevo ya tres años con él y me ayudó mucho a estar permanentemente concentrado, también a estar más tranquilo, más calmado, que también es importante; y en enfocarte en ti mismo y abstraerte de lo que hay alrededor, que es importante para tener éxito".



Su ilusión sería... ¿ser titular con Portugal?

"El foco ahora no es ser titular con Portugal, es volver a ir convocado. El año pasado fui siempre y pude participar en una Eurocopa, que era un sueño de niño. Ahora no estoy entre los seleccionados y mi objetivo es volver a estar presente. Ser titular no está ahora en mi mente".

Un compañero en el equipo luso, William, está de regreso

"Sí, hablé con él antes de venir aquí, por supuesto, tanto en la selección como por mensajes. Luego en la Eurocopa pude informarme más de todo. Estoy muy contento de que ahora las cosas le estén saliendo bien, el año pasado fue complicado, se lesionó... Es complicado cuando tienes una temporada de altos y bajos, pero ahora está en su mejor momento, dando su mejor versión y creo que va a ser un jugador muy importante para nosotros".

¿Qué ha cambiado para William Carvalho?

"Creo que la pretemporada fue complicada porque había la posibilidad de poder salir y puedes no estar tan centrado. No somos máquinas y es normal que muchas veces eso influya también. Pero cuando cerró el mercado, él se centró en lo importante. Tiene importancia en el club y seguro que lo va a demostrar".

¿En qué faceta le gustaría mejorar?

"Quiero mejorar en todo siempre. Intento trabajar cada día un poco de todo para seguir creciendo. En el Granada jugaba con un estilo de juego distinto al del Betis, no estaba tan expuesto, ahora estoy trabajando un poco más el uno contra uno porque es algo que tengo que mejorar, se ve en varios partidos que como jugamos con la defensa más adelantada los porteros estamos más expuestos. Tuve que cambiar esa forma de jugar también, venía de algo distinto. Los desplazamientos laterales creo que tengo que mejorar, pero donde más trabajo es en el uno contra uno para estar mejor".

¿Quién es el mejor portero del mundo?

"¿Actual? Yo creo que Neuer, aunque yo prefiero a Ter Stegen; a mí me fascina porque es un portero completo. Cuando el equipo no te ayuda es difícil que un portero consiga sobresalir, pero es muy completo. Aunque Neuer está en un nivel superior".



¿Cómo se decantó por la portería?

"Empecé con ocho o nueve años a jugar al fútbol sala en un equipo de mi pueblo. Yo quería jugar delante y en el colegio tampoco jugaba nunca de portero. Luego faltaba un portero en el equipo y quizás por la talla me pusieron a mí, me quedé un entrenamiento, dos, tres... y hasta ahora. No recuerdo si paraba bien o no, pero como la portería era más pequeña y tenía altura, al final me quedé".



Cambio el poli por el estadio...

"Lo mejor que me pasó fue poder jugar después al fútbol, el fútbol sala hoy en día no se valora tanto y a lo mejor no tenía tantas salidas. No sé hasta dónde podía haber llegado, pero es diferente, el fútbol me gusta más".