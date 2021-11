Rui Silva: "Eficacia, el fútbol es eso"

Rui Silva, tras dos partidos en el banquillo, regresaba al once titular para demostrar que, salga quien salga, la portería bética siempre está bien guardada. El portugués fue un espectador más hasta la última media hora, pero en ese tiempo sacó un mano a mano a Lucas Boyé y atajó con seguridad los remates del argentino y de su compatriota Carrillo. No dio ninguna opción para que el Elche creyese en la posibilidad de remontar.

El portero luso se felicitaba del buen partido disputado y de acabar, tras varios duelos encajando, con la portería a cero. "Llevábamos una racha complicada. Tres partidos no tan buenos. Hoy, desde el primer minuto hemos ido a por el partido, conseguimos meter un 0-3 y, después, fuimos serios siempre. El partido no acaba hasta que el árbitro pita el final, no podemos dar por hecho nada. El Betis ha sido muy serio en ese sentido", aseguraba Rui Silva, que, por otro lado, también elogiaba el acierto de los delanteros: "Eficacia, el fútbol es eso. Salimos muy centrados y aprovechamos los errores del rival. Sabemos que podemos hacer daño en cualquier momento".

En cuanto a su actuación individual, admitió que le había salido un buen encuentro. "Fue un partido importante para mí. Esto de jugar uno u otro en la portería es complicado. Pero lo importante es ayudar al equipo. Necesitábamos, con uno menos, ayudar al equipo en lo que hiciera falta. Estoy muy contento por eso y por los tres puntos", aseguró el potero del Betis, quien reiteró que su relación con Bravo es "muy buena" y que el sistema de rotaciones de Pellegrini los tiene a los dos en un gran momento: "Yo y Claudio tenemos buena relación, me llego muy bien con él. Tenemos el máximo respeto por las decisiones del míster y la competencia; él elige lo mejor para cada partido. Y yo, por mi parte, estoy muy contento con lo que estoy haciendo en el Betis".

Por último, también tuvo un mensaje para los aficionados. "Este triunfo va para la afición. Estoy muy contento por ellos, fueron importantes para conseguir esta victoria", concluía.