El CFI Alicante-Betis podría jugarse... en el Villamarín

El CFI Alicante lleva trabajando desde que se conoció que tendría plaza en la siguiente ronda de la Copa del Rey y que se enfrentaría a un rival de Primera división en la posibilidad de que el partido se pueda jugar en su estadio, el Antonio Solana, algo que a día de hoy tiene muy complicado.

Es un caso similar al que se han encontrado muchos clubes modestos en los últimos años, desde que la Copa ha adoptado este formato, y que les obliga a cumplir unas exigencias nada fáciles en su situación. En este caso, para que la RFEF aceptase su estadio en el duelo que les enfrentará al Real Betis debería mejorar la iluminación del Antonio Solana, con focos de 600 lúmenes que, a su vez, han de ir montados en unas grúas que estén al menos a 7 metros de altura; tener espacio para montar las 9 cámaras de retransmisión que lleva DANZ, poseedora de los derechos de la competición; e incrementar el aforo hasta un mínimo de 5.000 localidades, lo que les obligaría a instalar tres gradas supletorias.

Una exigencias muy difíciles de cumplir por falta de tiempo material y efectividad práctica, por lo que ya está barajando alternativas. Y, según asegura el portal alicanteplaza.es, entre las cuatro opciones que están sobre la mesa se encuentra jugar el partido ante el equipo de Pellegrini en el propio estadio verdiblanco.

Es un caso similar al que se vivió hace dos años, cuando el Antoniano-Real Betis tuvo lugar en el Benito Villamarín. Aunque en aquella ocasión, el rival era cercano y la afición lebrijana se pudo desplazar para disfrutar de ese partido histórico de su club.

No es el caso del CFI Alicante, que difícilmente desplazaría a tanta gente y sus aficionados no podrían ver in situ el deseado partido ante los béticos. De ahí que, en el caso de que no se pueda jugar en el Antonio Solana, la lógica indica que sería en alguno de los otros tres estadios que se barajan.

A día de hoy y según este mismo medio, el favorito es el Rico Pérez de la propia capital alicantina y DANZ se ha mostrado favorable a esa opción. Aunque aún no se habrían dado los pasos en esa dirección. Otra alternativa es el otro gran campo de la provincia, el Martínez Valero de Elche, un estadio que ya alquiló el Intercity -hermano mayor del CFI Alicante- para jugar un partido copero en su día. Y, por último, también están estudiando la opción de jugar en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm, que reuniría todas las exigencias que piden RFEF y el operador televisivo.

En la elección final tendrá mucho que decir el Ayuntamiento alicantino, quien no querría ver ese partido fuera de la ciudad y mucho menos en Sevilla.