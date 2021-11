Pellegrini ennumera las bajas del Betis ante el Ferencvaros, alternativas y consecuencias para LaLiga

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en el mediodía de este miércoles, para analizar la previa del choque de la quinta jornada de la Fase de Grupos de la Europa League que le enfrentará mañana jueves al Ferenvaros húngaro, a partir de las 18:45 horas en el estadio Benito Villamarín.

A Camarasa y Joel, que no están inscritos en la competición continental, y Sabaly, lesionado de larga duración, se ha unido Nabil Fekir, que cumplirá el primero de los tres encuentros de sanción que le impuso la UEFA por su expulsión en Leverkusen. A cambio, Pellegrini recupera a Guido Rodríguez, con el que no pudo contar en Elche por la roja que vio en el derbi, pero tenía muchos jugadores entre algodones. Montoya y Rodri ya no pudieron estar el pasado sábado en el Martínez Valero, donde Pezzella y William Carvalho acabaron con unas molestias que le hicieron ausentarse en los entrenamientos de esta semana.

El chileno ha repasado el estado de la enfermería del Betis de cara al duelo ante el Ferencvaros y ha asegurado que ninguno de ellos llega a tiempo. "Tenemos muchas bajas para mañana. Martín Montoya tiene un esguince, Pezzella y Carvalho acabaron con molestias en Elche y Rodri llegó tocado de la concentración con la selección y aún no se ha recuperado. No estarán en la lista. Tampoco Fekir, que está sancionado, ni los jugadores que no están inscritos", ha explicado antes de señalar que desconoce si podrá recuperar a alguno para el duelo liguero del próximo domingo ante el Levante UD.

"Hay que ver. William (Carvalho) sólo tiene unas molestias musculares, aún faltan varios días para domingo y ya veremos cómo evoluciona. Lo mismo con los demás", explicó antes de mojarse y exponer con sinceridad los motivos por los que Diego Lainez sigue sin tener protagonismo: "Diego no juega por que hay 25 jugadores más en la plantilla, porque es una plaza que ya está cubierta con jugadores como Rodri, Rober, Joaquín o Ruibal... Además, tuvo una lesión bastante larga en su tobillo. Aún está recuperándose y debe seguir trabajando. Seguro que tendrá su oportunidad, como el resto, y cuando le toque jugar tendrá que demostrar que merece seguir jugando".

Otro de los futbolistas que preocupan al beticismo es Sergio Canales, a quien le está costando mucho tener continuidad en su forma física y el equipo lo nota. Las bajas y la importancia de los partidos obligarán a Pellegrini a forzar al cántabro en una semana con tres encuentros y existe el temor de que eso pueda ser contraproducente. "A Sergio ojalá lo tengamos al nivel que ha mostrado habitualmente, de momento va a jugar dos partidos seguidos, el del sábado y el de mañana, pero el tercer partido no lo tenemos en la cabeza aún. Todos centramos nuestra mentalidad en superar mañana al Ferencvaros y ya veremos quién juega ante el Levante UD".

En este sentido, alegó que ni siquiera ha decidido aún el once inicial de este jueves: "Uno trata de tenerlo claro, pero tenemos aún 24 horas más para decidir el mejor once inicial posible. Tenemos un plantel amplio, con alternativas. Todos los jugadores tienen que ser importantes, no podemos depender de una o dos bajas. El plantel se estructuró para momentos así y los que están son los que tienen que sacar esta situación adelante".

En la misma línea, Pellegrini fue cuestionado sobre las opciones de seguir contando para él que tienen jugadores como Paul y Rober, que apenas habían jugado hasta ahora pero estuvieron bien en Elche. "Ya eso son preguntas de la competencia local, no quiero irme del partido del jueves. Sólo tengo en la cabeza ganar mañana al Ferencvaros y ya hablaremos de LaLiga en otra comparecencia", respondió a la pregunta de si el papel de ambos le había convencido como para incluirles en las rotaciones de manera más frecuente.