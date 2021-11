Joaquín: "Creo que ha sido una noche magnífica"

Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación del club, mostrándose contento por la victoria de su equipo ante el Ferencvaros y por el pase a las eliminatorias por el título..

"El objetivo era ganar hoy porque dependíamos de nosotros mismos. Estamos contentos porque ha sido una ronda difícil, competitiva, y hemos dado un buen nivel a excepción del partido de Leverkusen. No es fácil pasar de ronda", argumentó.

Contento por el desempeño de su equipo. "Salimos bien, hemos controlado el partido y con el gol de Canales ya se ha quedado el partido sentenciado".

"No es un día de los que estemos acostumbrado aquí. A pesar de ello, creo que ha sido una noche perfecta, magnífica y estamos feliz por seguir luchando", habló sobre el mal tiempo con el que se jugó el partido.

Joaquín no se conforma con jugar tan poco y quiere más. "Estoy disfrutando de minutos. Hay que competir fuerte, luchar, estar lo mejor posible y disfrutar de estos partidos que estoy jugando. Siempre intento competir para jugar y aportar. No me conformo con la Europa League. El entrenador sabe que quiero más pero ya no depende de mí y sólo me queda trabajar para estar al máximo nivel".

Finalmente habló de su juego durante el partido. "Hemos controlado bastante el partido. No hemos tenido que correr detrás del balón y eso me ayuda, me metí por dentro. Es complicado tener el nivel que se desea con pocos minutos, pero hay que seguir trabajando para cuando toque jugar y más en Europa League que hay grandes equipos".