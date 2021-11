Real Betis - Ferencvaros: crónica, directo y resultado

El Real Betis Balompié se juega buena parte de su futuro en la UEFA Europa League en el partido que comienza en unas horas, a las 18:45, contra el Ferencvaros y que se disputa en el estadio Benito Villamarín.

Vital partido para el equipo bético que necesita vencer, obtener los tres puntos en juego, para encarrilar su pase a, al menos, la eliminatoria de 1/32 de final de esta competición sin tener que estar pendientes de lo que ocurra en el BayArena, donde Bayer Leverkusen, primero de grupo, y Celtic de Glasgow, tercero, miden fuerzas. De ganar el Real Betis y perder el Celtic, la escuadra verdiblanca se asegurará su pase a la siguiente ronda como segundo de grupo, teniéndose que enfrentarse entonces con un tercero de grupo de la UEFA Champions League.

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, tiene cinco bajas importantes para este duelo. Martín Montoya, Germán Pezzella, William Carvalho y Rodri Sánchez no estarán por lesión, mientras que Nabil Fekir se pierde el envite por estar sancionado con tres partidos por su expulsión contra el Bayer Leverkusen. A ellos, hay que sumar Joel Robles, Youssouf Sabaly y Víctor Camarasa que no están inscritos, además los dos últimos tienen problemas físicos.

Por ello, se espera un once titular bético con novedades contra un rival que no se juega nada pues no tiene ni siquiera opciones de alcanzar la tercera plaza del grupo y con ello el pase a la UEFA Conference League.

Aquí, en ESTADIO Deportivo, podrás seguir el partido minuto a minuto y, posteriormente, tendrás la crónica del quinto choque del Real Betis Balompie en la UEFA Europa League 20221/2022.