Ceballos, siempre pendiente del Betis, se rinde ante la leyenda de Joaquín

Atronadora fue la ovación que se llevó ayer del Benito Villamarín el gran capitán del Real Betis Balompié, Joaquín Sánchez, cuando fue sustituido en la segunda parte del partido contra el Ferencvaros, correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Europa League, que acabó con victoria bética por 2-0 y que certificó el pase verdiblanco al playoff en el que ya espera rival procedente de la UEFA Champions League.

No se llevó Joaquín ese reconocimiento por su trayectoria futbolística durante estas dos décadas, ni porque haya afirmado de que se va a retirar sino porque jugó muy bien, siendo uno de los más destacados, formando una sociedad muy buena con Héctor Bellerín por banda derecha, donde nació el 1-0, y también con Tello y Canales por dentro cuando comenzaron a pasar los minutos.

No sólo el coliseo de Heliópolis se inclinó ante la leyenda del '17' sino que otras personas tampoco se pudieron resistir a felicitar al capitán. Uno de ellos fue Dani Ceballos, canterano de Real Betis y actual jugador del Real Madrid, que en redes sociales le pidió a Joaquín lo siguiente: "No te retires. Aún tienes mucho fútbol".

Joaquín, con su desparpajo habitual, no se contuvo y el agradeció el detalle al de Utrera, el cual sigue recuperándose de la lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española.

Puede considerarse este el enésimo guiño de Dani Ceballos al Real Betis. El sevillano no entra en los planes de Carlos Ancelotti, entrenador de los blancos, y, con total probabilidad, saldrá en el mercado de invierno. Él quiere jugar en el Betis y la continuidad del cuadro bético en la UEFA Europa League ayuda a que ese hecho pueda darse a inicios de 2022, aunque no será fácil pues la situación financiera en la Avenida de La Palmera no permite ningún dispendio.