Iker Casillas elogia a Betis y Sevilla

Iker Casillas es una de las leyendas del fútbol español. Retirado recientemente por problemas de salud, el portero madrileño marcó una época en el Real Madrid y en la selección española, donde fue líder dde grupo, deportivo y piedra angular para los éxitos que obtuvieron ambos conjuntos.

Ahora en labores institucionales y después de un intento de asaltar la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no es raro ver al cancerbero conceder entrevistas a medios especializados de fútbol, en los que da su visión sincera sin moderse mucho la lengua.

Eso es lo que ocurrió con TuttoMercatoWeb, con los que Casillas se mostró tan transparente como siempre.

El de Móstoles se congratuló del buen hacer de distintos equipos en la actual edición de LaLiga, entre ellos los dos sevillanos. "Estoy contento con Betis y Sevilla, también con la reacción del Getafe. El Barça está sufriendo más de lo esperado este año, mientras que el Real Madrid de Ancelotti está más consolidado. La gran sorpresa fue la Real Sociedad. Veo un campeonato equilibrado con seis o siete clubes en la lucha y varios entrenadores importantes".

Por último, no quiso saber nada de ser entrenador como ha hecho su gran amigo Xavi Hernández, que ha asumido el cargo de técnico del FC Barcelona. "¿Yo entrenador? No, no quiero ser entrenador. Trabajar en el banquillo es duro y difícil, hay que dedicarle mucho tiempo y siempre estás en el centro de las críticas. No es así. No me inspira en absoluto. Pero debo decir que en mi carrera he tenido muchos compañeros que ya mostraban vocación de entrenador como futbolistas. Por ejemplo pienso en Xabi Alonso, Xavi Hernández, Fernando Torres... pero no, yo lo haría más bien dirigir o gestionar un club".