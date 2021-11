Una lista del Betis muy corta, sin Bravo y con bajas importantes

Aunque Bravo trataba de poner paños calientes y aseguraba que no era nada grave la lesiónque sufrió el pasado jueves, los servicios médicos del Betis no han creído conveniente arriesgar y no estará mañana en el partido que el Betis debe disputar ante el Levante.

El portero chileno se ha quedado fuera de una convocatoria en la que sí están sus dos compañeros en la portería Joel Robles y Rui Silva.

No es la única baja importante que tiene Pellegrini, pues a ella debe sumar la conocida del sancioando Héctor Bellerín y la temida de Montoya, lo que le deja sin laterales diestros ante los blaugranas.

Tampoco está Rodri, pese a que el canterano ya se unió este viernes al grupo. Pellegrini cree que lleva demasiado poca carga como para forzar su reaparición. Ni Pezzella, que aún no se ha recuperado. Y sí está un William que también era duda.

Por ello, al no contar con nadie del filial, el técnico verdiblanco sólo ha podido hacer una lista de 21 jugadores, dos menos de lo que LaLiga le permite.

Estos son los 21 convocados por el Real Betis ante el Levante: Joel Robles, Rui Silva, Edgar, Paul, Bartra, Víctor Ruiz, Alex Moreno, Miranda, , William, Guido Rodríguez, Guardado, Lainez, Aitor Ruibal, Rober, Joaquín, Juanmi, Fekir, Tello, Canales, Borja Iglesias y Willian José.