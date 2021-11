Las alarmas saltaron en el Benito Villamarín después de que Claudio Bravo se retirara lesionado el pasado jueves ante el Ferencvaros. En la memoria de los béticos están los meses en los que el capitán de Chile jugaba de forma intermitente en la 20/21 debido a las lesiones y que coincidieron con la peor época del equipo. Ahora, pese a tener a un Rui Silva que ha demostrado su nivel y a que aún está Joel Robles en la plantilla, la presencia de Bravo sigue antojándose como fundamental.

Ayer, Bravo no se entrenó y el club desveló que sufría un problema muscular en el abductor pendiente de diagnóstico, algo que le hace duda para el partido de mañana.

Sin embargo, aunque al final se tome esta decisión por precaución, el propio Claudio Bravo se ha encargado de tranquilizar y, en declaraciones a ESPN Chile, ha comentado que no es nada grave. "Meten un balón en profundidad en el segundo tiempo, creo que en el minuto 70, y salgo de cero a cien en una acción de tres metros y siento que se me contrae un poco el abductor, pero salí (de la cancha) un poco por precaución, en un partido controlado, tranquilo", comentó Bravo, que no creía que la lesión fuera a más.

Por ello, señaló que veía esa precaución como algo muy acertado. "La idea tampoco es hacerse más daño y ahí es donde uno tiene que pensar con la cabeza fría. Quizás me quedo veinte minutos más y corro riesgo de sufrir una lesión mayor. A lo mejor no es una lesión tan tan grave", aseguraba.

"Es difícil saber qué tipo de lesión es. O de qué grado puede ser si es muscular", señalaba y apuntaba a hoy sábado para conocer el alcance y si podrá estar ante el Levante.

Y descartó que ese tipo de problemas musculares se debieran a su edad. "Creo que la edad no tiene nada que ver. Si tú ves los parámetros de las lesiones que hemos tenido aquí, yo creo que el que menos lesiones ha tenido he sido yo. Si preguntas el que menos pasa por la camilla, creo que soy yo, el que más minutos y kilómetros suma soy yo. Lamentablemente me tocó ahora sentir esa sensación, pero si analizan las lesiones que hemos tenido aquí, creo que soy de los que menos se lesiona. Creo que la edad no tiene absolutamente nada que ver", reiteraba.

Lo que más le tranquiliza es que, tanto en su posición como en cualquier otra este equipo tiene alternativas y por eso está en la siguiente fase de la Europa League y en "posiciones altas" del campeonato liguero. "Eso habla muy bien del trabajo que estamos realizando, también de todos los jugadores que están sumamente implicados en esta tarea de estar bien en liga enchufados en lo que hicimos hoy", indicaba.