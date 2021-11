Pellegrini deja claro el tiempo de baja de Bravo, ensalza la reacción bética y valora al Levante

Manuel Pellegrini afrontará el partido de mañana un un número de bajas mayor del que preveía y, en otros años, casi lógico por el número de partido y la intensidad de los mismos que el Betis ha mantenido en las últimas semanas y que tendrán continuación hasta final de año.

Con 21 jugadores ante el Levante, el técnico chileno valoraba cómo estaba cada uno de los lesionados y, en especial, un Claudio Bravo sobre el que había muchas dudas, sobre todo tras sus palabras tranquilizadoras en Chile.

"Recuperamos a William Carvalho, que tenía algunas molestias musculares, pero no tenía ninguna lesión y estará en los citados. Rodri esta casi bien para integrarse esta semana al grupo. No estarán tampoco Bravo, Pezzella, Montoya y Camarasa. Son los cuatro que están fuera por lesión", indicaba Pellegrini, que se aprestaba a señalar el tiempo de baja de su compatriota: "Le va a tomar una o dos semanas, depende de cómo evolucione, pero no es un desgarro de larga duración. Por suerte, salió cuando sintió la molestia. Si hubiera terminado el partido se habría agravado más".

Pese a ello, el entrenador chileno no cree que estas ausencias vayan a afectar a un equipo en el que ha rotado mucho y que sólo ha tenido la laguna previa al último parón, donde perdió tres partidos en ocho días. "Pese a la semana negra, el equipo se mantuvo quinto y en Europa. No se dieron los resultados, pero hay que mirar la parte global, no es bueno comparar las dos semanas -por ésta tan buena-, lo importante es la evolución del equipo durante el año, hemos sido regulares y ojalá se mantenga toda la temporada", afirmaba el entrenador del Real Betis.

No obstante, sí analizó lo que había cambiado para que se pasase de tres derrotas y un 0-9 en goles en contra a dos victorias y un 5-0 global a favor en tan corto plazo de tiempo. "Es positivo, partiendo de portería a cero ya tienes un empate. Luego hay que buscar fórmulas y equilibrio en lo ofensivo. El equipo ha mejorado en el aspecto defensivo. Ojalá se pueda mantener esa seguridad y tranquilidad también para la parte ofensiva", destacó.

Mañana llega el colista de LaLiga, un equipo que no ha ganado en las catorce jornadas disputadas, pero al que Pellegrini tiene mucho respeto. "Es un rival peligroso aunque no haya ganado. No ha tenido resultados acordes a temporadas anteriores, pero tiene buenos jugadores, ha hecho buenos partidos, con empates contra el Atlético y Athletic, cuentan con jugadores creativos y que seguro que quieren salir de donde están. Hay que estar precavidos por su juego. Los partido se deciden por el funcionamiento individual y colectivo, no por la tabla", advertía.