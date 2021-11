Pellegrini, feliz por la remontada, saca pecho por Juanmi, Ruibal, Canales...

El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, estaba muy satisfecho por el partido tan "completo" realizado por sus pupilos ante el Levante, en el que, pese a "quedar en desventaja" al término de la primera mitad, "el equipo no se desordenó ni se desesperó" hasta que "los goles llegaron".

"Creo fue un partido muy completo. Pese a que el Levante nos ganó un córner en el juego aéreo, el equipo no se desordenó. Ya tuvo ocasiones en el primer tiempo para haber empatado y en el segundo seguimos buscando sin desesperarnos los goles y, por fortuna, llegaron", aseguraba el entrenador verdiblanco, quien valoraba la "madurez" del equipo para "no dejarse llevar por un resultado negativo". "Ya llevamos once meses así, eso demuestra ambición. El equipo mantiene un nivel alto y ahora hay que seguir demostrándolo partido tras partido. A ver qué somos capaces de hacer", añadía Pellegrini.

Y lo comparaba con el equipo que cogió hace año y medio. "Al comienzo, cuando nos marcaban un gol, el equipo se desordenaba y venían el segundo y tercer gol muy rápido. De las tres derrotas de hace tres semanas la que me dolió más fue el 4-0 de Leverkusen, por los goles encajados en el tramo final. Debemos tener una dinámica de juego que no puede alterarse con el resultado en contra. Lo visto hoy demuestra la madurez del plantel y es lo que me pone más contento", aseguraba.

Aunque no le gusta personalizar, el técnico santiaguino alabó al delantero Juanmi, autor de los tres goles del Betis, al asegurar que no le "sorprende su rendimiento" por tratarse de un futbolista al que "conocía desde" que lo dirigió en "el Málaga", cuando lo hizo "debutar siendo un juvenil". "Aquí tuvo la mala fortuna. Se demoró un poco por las lesiones. Trabaja siempre mucho, incluso si sólo tiene cinco minutos. Así que me alegro mucho por él. Su trabajo se ve retribuido con goles, pero éstos son para el equipo no sólo para Juanmi", significó.

"Juanmi marcó los goles y es complicado quitarle" del puesto de mejor jugador del partido, y aunque para él "lo más importante la actuación colectiva", quiso destacar a Aitor Ruibal: "Aitor fue el que jugó mejor porque tenía que marcar a Morales, que es muy peligroso y nos marca goles siempre. No cometió ningún error. Ya ha jugado ahí -lateral derecho- y ha actuado en los entrenamientos, pero hacerlo en partido oficial tiene mucho mérito".

Y también tuvo palabras de elogio para otros y, en general, para todo el Betis. "Álex Moreno hizo un buen partido, Canales también y fue fundamental para la recuperación del equipo en la parte ofensiva. Hay un rendimiento colectivo importante y luego tiene que entrar lo individual con estos jugadores",

Por ello espera no echar de menos a Fekir ante el Barça. Sobre esta baja Pellegrini dijo que "es un jugador muy importante para nosotros, pero la clasificación muestra la predisposición para rendir de los veinticinco" componentes de su plantilla, así que tiene "una semana para ver cómo reemplazarlo".

Por último, quiso señalar que estos triunfos no han variado su objetivo inicial. "Yo siempre he dicho que hay que ir partido a partido y, al final, veremos para cuando nos da. El equipo tiene mucha ambición y va a pelear por todo hasta el final. Hace tres semanas éramos quintos y estábamos en Europa, pero parecía un desastre por haber perdido tres partidos. Esa ilusión no se debe alterar. Es un año largo y llevamos once meses con un rendimiento alto. Ojalá lo mantengamos hasta final de temporada y veremos donde podemos llegar", advertía.