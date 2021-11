El Betis, las estadísticas en Copa del Rey y una disyuntiva: ¿Fekir sí o Fekir no?

El Real Betis, que el miércoles disputa la primera ronda de Copa del Rey ante el CFI Alicante en estadio El Collao de la localidad de Alcoy, debe cambiar el chip tras una semana exigente en LaLiga y en la Europa League y centrarse en el 'Torneo del K.O.', con buenas estadísticas en sus precedentes en tierras alicantinas y con una disyuntiva que se abre paso: ¿Fekir sí o Fekir no?



El campeón del mundo, que llevaba dos meses aguantando con cuatro amarillas para no perderse citas tan importantes como la del derbi, vio la quinta amonestación en la remontada ante el Levante UD del pasado domingo y será baja obligada para la visita liguera al Camp Nou. Coincide que, cuatro días después del choque contra el FC Barcelona en la jornada 16 de LaLiga, el '8' verdiblanco tampoco podrá estar a disposición de Manuel Pellegrini en la sexta y última jornada de la Fase de Grupos de la Europa League, en Glasgow ante el Celtic FC, ya que deberá cumplir el segundo de los tres partidos de castigo que le impuso la UEFA por su expulsión en Leverkusen.



Así las cosas, aunque el choque copero se presenta como una buena oportunidad para que las piernas que más minutos acumulan tengan un merecido descanso, hay dudas sobre qué hacer con Fekir. El internacional francés ha jugado 14 de las 15 jornadas del campeonato doméstico y cuatro de las cinco de la Fase de Grupos del torneo continental. Sólo se ha perdido el duelo en el Wanda Metropolitano de Madrid, por decisión técnica, y el del pasado jueves ante el Ferencvaros, por la citada sanción.



A priori no le vendría mal descansar, pero de hacerlo estaría tres partidos seguidos sin jugar. Sobre esta disyuntiva versa la #EncuestaHelvetiaED propuesta por este periódico. En ella, un mayoritario 85 por ciento de los participantes abogan por darle un respiro de 14 días, mientras que el 15 por ciento restante opina que debería tener minutos en el duelo copero en Alcoy para no perder ritmo competitivo.





El Betisa lo largo de la historia. Hace justo medio siglo, en los dieciseisavos de final de la edición 1971/72, que el Betis no cae ante un rival alicantino, en aquella ocasión el, que empató a cero en el Benito Villamarín y resolvió su pase en el viejo Campo de la Viña con un 2-0 rubricado por Sarrachini y Baena.

El Elche eliminó al Betis en los octavos de final de la Copa del Generalísimo 59/60, un emparejamiento histórico por la cantidad de goles que se marcaron, ya que en los tres encuentros, incluido el desempate celebrado en el Santiago Bernabéu, se totalizaron veintidós tantos.

Elche y Betis empataron a cuatro en la ida, con goles locales de César (2), Pauet y Roche y tantos visitantes de Castaño, León Lasa y Kuszmann (2); a dos en Sevilla, marcaron los béticos Castaño y Santos y los ilicitanos Pauet y Fuertes; y se impusieron en Madrid los franjiverdes por 6-4 al deshacer en la prórroga de Fuertes y Guerrero la igualada que habían fijado los tantos de César (2), Grau en propia meta y Cayetano Re, por un lado, frente a los de los béticos Sitges, Areta II y Kuszmann -2-.

En otros cinco emparejamientos coperos con los dos clubes más representativos de la provincia de Alicante, el Betis pasó ronda -tres ante el Hércules y dos contra el Elche-, aunque el único precedente del siglo XXI data los dieciseisavos de final de la edición 2007/08: 1-1 en el Martínez Valero (marcaron Cobo y Pavone) y 3-0 en el Villamarín (goles de Xisco, Mark González y Edú).

El Betis también eliminó de la Copa a dos adversarios alicantinos más modestos: al Eldense en la temporada 87/88 (0-0 en la ida y 3-1 en Sevilla, con tantos de Melenas, Chano, Gail y el visitante Villena) y al Benidorm en la campaña 92/93 (2-2 en la ida, con goles de los locales Cazaurang y Fernando y los visitantes Merino II y Zafra; y 2-1 en el Villamarín, donde Gordillo y Luis Márquez remontaron el tanto inicial de Andrés).