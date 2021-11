Los espectaculares números de Pellegrini en su quinto centenario en España y el reconocimiento del beticismo

"No sé si alguien tenía dudas... desde luego, nosotros no teníamos ninguna". Con esta contundente frase, Manuel Pellegrini arropaba a sus jugadores, en los que nunca perdió la confianza (ni viceversa) en la inesperada racha de tres derrotas seguidas con un parcial de 9-0 antes del último parón liguero. No tenía ninguna duda de que sólo era un bache que puede pasar en una temporada larga con muchos frentes abiertos. No era una salida de tono, ni excusas, ni una reivindicación, ni mucho menos una chulería. Simplemente, era el diagnóstico más preciso de lo que le había ocurrido al Real Betis ante tres rivales poderosísimos (conviene no olvidarlo) como Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Sevilla FC. Sus jugadores no le han dejado mal. Se levantaron ante el Elche (0-3), enderezaron el renglón europeo torcido en Alemania ante el Ferencváros (2-0) y demostraron la gran fortaleza mental con una nueva remontada, esta vez ante el Levante UD (3-1) con un estelar Juanmi, trigoleador.

No era un partido más para Manuel Luis Pellegrini Ripamonti. El veterano preparador chileno estaba de celebración de una efeméride al alcance de muy pocos como es el honor de cumplir su partido número 500 en el fútbol español, guarismo que reparte entre los 259 duelos como entrenador del Villarreal CF, 130 con el Málaga CF, 63 con el Real Betis y 48 con el Real Madrid, sin contar sus etapas en Inglaterra con Manchester City (142) y West Ham (57), con los que alcanza los 697 partidos oficiales en Europa.

Si difícil es alcanzar el quinto centenario, más aún es hacerlo con el espectacular porcentaje de triunfos del andino. La cuenta de encuentros oficiales al frente de equipos de España, tal y como recuerda la cuenta del periodista Pedro Martín @pedritonumeros, empezó en un Odense-Villarreal de la Copa Intertoto disputado el 2 de julio de 2004. Desde aquel día en Dinamarca al choque del pasado domingo en el Benito Villamarín han sido 500 encuentros con un saldo de 244 victorias, 122 victorias y 134 derrotas. Metió en Champions a los amarillos, a los costasoleños y a los citizens, y en la Europa League a los verdiblancos.

Sus números globales son muy buenos y su parcial en el Betis es de los mejores de la historia del club. En concreto, los 27 puntos que tiene después de disputar 15 jornadas de LaLiga 2021/2022 es la mejor marca del siglo XXI en el Betis, empatada con la de la campaña 2001/2002, cuando a estas alturas del campeonato marchaba colíder (acabaría metiéndose en la entonces llamada Copa de la UEFA) con Juande Ramos como entrenador.

Además, como recuerda el estadista Fran Martínez en su perfil @LaLigaEnDirecto, este equipo tiene el tercer mejor porcentaje de victorias en la centenaria historia heliopolitana, sólo por detrás de dos proyectos inolvidables. El primer escalón del podio, con un 68% de triunfos, es para el Betis de la 34/35, campeón liguero con Patrick O'Conell; la 'medalla de plata' es para el 57% de la 96/97 con Lorenzo Serra Ferrer, que fue cuarto, se metió en Europa y alcanzó la final de Copa del Rey; y el bronce es para el 55% de Pellegrini en esta 21/22.

En el global de toda su carrera, el de Santiago promedia un media cercana o superior al 50% de victorias. Con el Villarreal CF acabó con un 48%, en Málaga dejó un 41%, un 58% en el Manchester City y un 50% en el Betis. Su mejor marca es el increible 75% de triunfos como técnico del Real Madrid y su peor rendimiento en el fútbol europeo lo obtuvo con el West Ham, un 38%.

Especialmente destacable es su 2021. Hasta la racha de tres derrotas seguidas de hace dos semanas, podía presumir de entrenar al equipo que menos derrotas había concedido en el año natural entre las cinco grandes ligas del continente. El Betis ha disputado en estos 11 meses un total de 45 partidos, de los que ha ganado 24, ha empatado 14 y únicamente ha perdido siete. Todo ello, armando un bloque muy competitivo, en el que todos están enchufados -incluídos futbolistas que todos daban por irreconducibles- y que es muy reconocible por su afán ofensivo y su buen gusto a la hora de tratar la pelota. Normal que en las gradas del Benito Villamarín coreen su nombre. No es para menos.