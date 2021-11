Haro revela cómo está la situación entre Dani Ceballos y el Real Betis

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, habló sobre la posibilidad de que Dani Ceballos regrese al equipo verdiblanco durante el próximo mercado de invierno, el cual se abre en un mes escasamente.

El mandatario de Villaverde del Río dejó claras las condiciones que se tienen que dar para que el centrocampista regrese al equipo de su vida, a la vez que se enorgulleció de su beticismo. "Dani, como hemos manifestado en muchas ocasiones, hace alarde de su beticismo y en algún momento nos cruzaremos. En el mercado invernal no tenemos ni siquiera fichas disponibles. Yo creo que el verano será un buen momento para volver a hablar".

Ante la insistencia de los compañeros de Radio Sevilla de la Cadena SER, el alto ejecutivo verdiblanco argumentó que no será fácil repatriar a Ceballos ni tampoco que llegue un central para reforzar la defensa. "Complicado porque no tenemos ni siquiera fichas libres. ¿Un central? Si no hay fichas libres, difícilmente. El mercado dura un mes entero, pero tendría que darse el caso, ahora mismo no se contempla que haya fichas libres".

Tal y como dijo Antonio Cordón y ahora afirma Haro, las conversaciones entre Real Betis y Real Madrid son continuas y se ha producido por Dani Ceballos, sabiendo las dos partes el deseo del utrerano, que no otro que enfundarse la camiseta de las trece barras verdiblancas más pronto que tarde.