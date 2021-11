Fekir, sobre su renovación: "Lo vais a ver. Pronto"

Nabil Fekir, futbolista y estrella de Real Betis Balompié, ha sido entrevistado en Movistar+, para el noticiero de Vamos, donde ha repasado la actualidad bética de esta temporada 2021/2022.



El '8' verdiblanco dejó motivos para que los aficionados del Real Betis estén felices y tranquilos, pues parece que ampliará su contrato. Así se pudo intuir cuando fue cuestionado por nuestro compañero Ismael Medina. "Lo vais a ver. Pronto", afirmó entre risas el francés.





No fue el único tema que trato el genio galo, pues también habló de sus sueños y de la posibilidad de ganar algún titulo: ". También, ayudar al equipo. ¿Qué título hace más ilusión? La Copa del Rey. También tenemos ahí la Europa League, aunque es una competición más larga y más difícil".también reflexionó sobre la temporada que está haciendo el equipo y lo importante que es, su entrenador, para él. "Estamos bien clasificados, todo el mundo está contento€ estoy disfrutando mucho en el campo, siempre intento disfrutar. Tenemos un grupo de calidad y también es más fácil.y eso es muy importante para mí".Finalmente, se lamentó por no estar en eldebido a que tendrá cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas. "Duele, pero son cosas que pasan en el campo y no se pueden controlar. Es un campo que gusta jugar, como a todos los jugadores. ¿Un Betis atrevido? Sí, con personalidad y muchas ganas y motivación para hacer algo allí. Tenemos que tener confianza".