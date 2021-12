Joaquín, un héroe de 40 años con ganas de "reivindicarse"

Joaquín era ya, antes del partido, el gran protagonista del encuentro, el jugador al que todos esperaban ver. Y, después de él, también lo fue por lo que hizo en el campo. Marcó un gol, dio dos asistencias y hasta intentó un gol olímpico que dio en el poste.

El capitán, además, batió un récord al anotar en 21 temporadas consecutivas y lució un brazalete con sorpresa, en el que homenajeaba a Curro Romero el día que cumplía 88 años y se estrenaba la película de su vida. Fue, sin duda, el nombre propio de este Alicante-Real Betis.

"Me voy contento porque en este tipo de partidos siempre hay que entrar concentrados, con mucho respeto. Era una oportunidad muy bonita para ellos de jugar con un Primera y no es la primera vez que se habla de sorpresas en estos duelos. El resultado es importante para empezar bien la Copa y también me voy satisfecho por el gol y por haber aportado al equipo, que es lo que uno quiere cuando juega", aseguraba el 'mago' de El Puerto, que recibió una ovación tan grande como si estuviera jugando ante su público. "Nunca me cansaré de decir que para mí es una satisfacción y un privilegio estos homenajes, porque el recibimiento es unánime y las ovaciones son lo más grande que me voy a llevar. Quiero dar las gracias a todos porque el cariño conmigo y con el equipo ha sido grande. Y desearle suerre también al Alicante", afirmaba.

El homenaje era merecido, llevar 21 años marcando no está al alcance de casi nadie. Y, de hecho, es el primero en lograrlo. "Son números que uno va consiguiendo. No es fácil estar en Primera división, jugando y sitiéndote uno más. Éstos son partidos que, a priori, en la etapa en la que me encuentro podrían pensar que para mí no tienen importancia, pero yo entro con una ilusión y motivación especial, con el deseo de aprovechar estos partidos para sentirme futbolista. Aunque no tenga que demostrar nada a nadie, son una oportunidad para demostrar que soy competitivo y reivindicarme", adevertía Joaquín, que también está cerca de batir otro récord de longevidad de Nino, aunque no le daba importancia: "Lo importante es ayudar, aportar y disfrutar de lo que el míster me dé".

De lo que también disfrutó fue de un brazalete con sorpresa incluida. "Me ha hecho una gran ilusión porque no sabía nada. Ya me dijeron que era un brazalete especial... justo cuando se estrenaba la película del maestro. Desde aquí ese pequeño homenaje a Curro, que para mí es más que una leyenda, es un amigo y es un privilegio haber echado ratos y conversaciones con una persona tan maravillosa. Muy feliz de haber podído participar en ese pequeño homenaje", decía orgulloso.

Ahora llega el Camp Nou y el Barça de su "amigo y compañero" Xavi, al que le desea "lo mejor a partir del sábado" y al que quiere vencer. "Ahora volvemos a LaLiga, donde estamos en un momento muy bueno. Vamos a un campo siempre difícil, con una motivación especial, porque motiva poder ganarle, sabiendo que fuera de casa somos un equipo también peligroso; y vamos a intentar ir a ganar, a ponerles en problemas y a tratar de sacar los tres puntos para seguir ahí arriba", concluía.