Serra Ferrer reaparece para ensalzar a un Pellegrini al que intentó fichar y ve a este Betis "por delante del Barça"

Hace muchos meses que no se le escuchaba hablar. Desde que compareció para dar sus motivos por una abrupta salida fruto de su deteriorada relación con los rectores del Real Betis, únicamente se dejó ver algo cuando apareció como principal apoyo del candidato de la oposición en la Junta General de Accionistas de 2020, el empresario Joaquín Caro Ledesma, a quien vendió gran parte de sus acciones. Desde entonces, Lorenzo Serra Ferrer se había mantenido alejado del foco mediático. Hasta este viernes.

A primera hora de esta mañana, Serra Ferrer concedía una entrevista para el programa 'A Diario' de Radio MARCA con motivo del duelo que dos de sus exequipos, el FC Barcelona y el Real Betis, disputarán este sábado en el Camp Nou, en la jornada 16 del campeonato nacional de LaLiga. En este sentido, ensalzó la figura de Manuel Pellegrini y se atrevió a apostar por los verdiblancos, a quien ve mejor que el cuadro culé, que no cree que le dé para luchar por el título a pesar de la llegada de Xavi Hernández para suplir a Ronald Koeman.

"El Betis es un equipo, hoy por hoy, muy fiable y sólido. El Barça con Xavi intenta transmitir sus propios conceptos. Va a ser un partido muy bueno para el espectador", opinó el de Sa Pobla, quien admitió que desde el sofá no se vive el fútbol igual: "Sin duda alguna, el fútbol, que yo lo entiendo como una pasión, se disfruta más de una manera participativa".

"Pellegrini está haciendo un trabajo fantástico. No hay tanta diferencia entre lo que puede rendir respecto al Barcelona. La realidad es que en la clasificación están por detrás del Betis", indicó el balear, quien admitió que ya intentó fichar al chileno cuando era vicepresidente deportivo de la entidad heliopolitana: "Nosotros contactamos e intentamos la llegada de Pellegrini al Betis. No me extraña su éxito, ha trabajado bien siempre y ahora ha reunido un buen grupo de futbolistas motivados. Para mí, el éxito de Pellegrini no es una sorpresa, sino una alegría. En su día no aprobaron las cuentas para que llegara, fue un tema de dinero".

A la hora de hablar de este Betis, Serra Ferrer sólo torció el gesto cuando fue preguntado por la desigualdad en los derbis con el Sevilla FC: "El bético se merece esta alegría. Se trata de una rivalidad muy fuerte que se debe tener en cuenta cuando gestionas un equipo u otro. Existe un gran amargor con los últimos recuerdos en el Benito Villamarín en cuanto a los resultados, pero vienen por pequeños detalles. Hay que aceptar la realidad y el beticismo esto lo sufre, la herida sigue abierta hasta que hay un nuevo enfrentamiento. El Betis seguramente no tarde en recuperar la confianza para luchar cada balón y así poder satisfacer a la afición"

También valoró la inestabilidad vivida en el Barcelona en los últimos meses. "La escuela holandesa ha estado siempre presente en el Barça. Xavi lo entendió desde niño y desarrolló a la perfección la idea desde el centro del campo. Parte con ventaja. Creo que ahora mismo al Barça no le da para pelearle LaLiga a Real Madrid y Atlético. Hay que consolidar el proyecto con humildad", consideró el balear, quien rechaza de manera tajante el faraónico y plutocrático proyecto de la Superliga: "Hoy por hoy, creo que esta nueva competición le daría un palo muy grande al fútbol nacional. Arrinconaría muchos equipos e ilusiones".