Juanmi: "Lo que cuenta es el acierto"

Juanmi Jiménez, autor del gol de la victoria del Real Betis Balompié sobre el FC Barcelona en el Camp Nou por 0-1, se mostró muy feliz por la victoria y por la racha goleadora que lleva. "Contento por esta victoria, sabíamos que estos tres puntos eran importantes para nosotros para seguir ahí arriba. Hasta que el árbitro no decide que es gol hay que estar con la incertidumbre, pero feliz por estos tres puntos y por ayudar al equipo".

El de Coín analizó el partido "Sí, sabíamos que nos iba a tocar un rival fuerte, que iba a tener la pelota, pero nos hemos ceñido a nuestro juego, hemos intentado tener el mayor tiempo la posesión. Creo que con la marcha del partido se ha ido equilibrando y al final hemos tenido nuestras ocasiones, ellos, también, pero lo que cuenta es el acierto y hemos acertado nosotros"

Jordi Alba aseguró que el Rea Betis es un rival directo para la clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League. El malagueño se congratuló por ello. "Contento de que los rivales nos vean así, el equipo está trabajando bien, nuestra mentalidad es seguir cada semana intentando conseguir los tres puntos para mantenernos lo más arriba posible".

Juanmi relató el gol del triunfo. "Canales lo hace bien, con esa pausa lo que hace es que se creen los huecos, Cristian la verdad es que decide muy bien. El que tiene la pelota es el que toma las decisiones, me ha visto bastante bien para poder yo meter el gol".

Por último, Juanmi explicó que no ha cambiado nada en su vida para que llegue esta racha de goles. "No he cambiado nada, he seguido trabajando. Lo importante para un jugador es tener continuidad y confianza. Ahora lo estoy teniendo y todo fluye. Lo importante es que puedo ayudar al equipo, el equipo está funcionando bien y ojalá sigamos así".