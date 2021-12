Ante la Real, duelo clave por la Champions y... lluvia de peluches

Tras su hazaña en el Camp Nou, el Real Betis tiene una nueva cita de altura el próximo domingo, cuando recibe al equipo que tiene justo por detrás en la tabla, una Real Sociedad que, tras perder ayer ante el Madrid, veía cómo los verdiblancos les pasaban.



Será un duelo crucial para ambos, ya que son rivales directos en la lucha por Europa, pero también para un montón de niños sevillanos. El Betis, que hacía hoy pública su promoción de entradas, recordaba que al ser el último partido en casa antes de las navidades iba a tener lugar la ya tradicional 'lluvia de peluches'.



Todo partió, hace unos años, de una demanda de los aficionados béticos, que pidieron al club que recogiese cientos de peluches para alegrar un poco la Navidad de los niños más desfavoridos.

El próximo domingo tenemos partidazo en el Villamarín... ¡y promoción de entradas!



Este acto de solidaridad consiste en que cada aficionado bético que asista al estadio puede llevar consigo un peluche que no presente ningún tipo de batería interna ni pilas. Si nos arenemos a lass normas de años anteriores, estos peluches sólo pueden ser de textura blanda pues se tiran de distintos sectores del estadio y pueden dañar a otro aficionado que se encuentre en zonas bajas del estadio. La altura máxima del peluche debe ser de 35 centímetros y su peso no debe sobrepasar los 300 gramos.En la primera edición, celebrada en diciembre de, en un Betis-Éibar, los aficionados verdiblancos arrojaron al césped del Benito Villamarín unos. En, frente al Atlético de Madrid, se superó esa cifra ().Y ya se ha convertido en un clásico. De hecho, el pasado año, que no había aficionados en las gradas por culpa de la pandemia, el club se encargó de quedesde las gradas, antes de ser enviados los niños desfavorecidos. El próximo domingo se repetirá esa preciosa imagen.