El enemigo real de Nabil Fekir que le impide que marque más goles

No le está yendo nada mal al Real Betis Balompié sin Nabil Fekir mientras el francés ha estado o está sancionado tanto en LaLiga como en UEFA Europa League.



Dos victorias: contra Ferencvaros, por 2-0, y frente a FC Barcelona, por 0-1, demuestran que en el equipo que ha construido Manuel Pellegrini nadie es imprescindible y que todo futbolista que participa aporta mucho y, sobre todo, por el bien del conjunto.



A pesar de estas buenas sensaciones sin Fekir, nadie duda que el '8' bético volverá a la titularidad contra la Real Sociedad en LaLiga el próximo domingo, ya que sigue sancionado en el torneo europeo y no jugará el jueves en Glasgow contra el Celtic.



Y será así porque el talento y el juego del campeón del mundo con Francia es, en parte, responsable de que el Real Betis Balompié esté firmando uno de las mejores temporadas en este momento, puesto que es tercero con 30 puntos tras 16 jornadas disputadas.



Aun así, aunque sea indiscutible para Manuel Pellegrini, todavía existen aficionados, analistas y personas del entorno del fútbol que creen que los dos goles y los tres pases para marcar que ha dado Fekir en esta edición 2021/2022 de LaLiga son pocos para lo que puede dar.



Sin embargo, estos números no son mayores porque Fekir se ha topado con un enemigo inesperado que no le permitido sumar más goles. Y es que Fekir es el futbolista de LaLiga, junto a Raúl de Tomás del RCD Espanyol, que más disparos ha mandado a los palos, con un total de cinco.



De hecho, Fekir se cuela también en el TOP 5 de las grandes ligas europeas en este apartado estadístico, siendo solamente superado por Bryan Mbeumo, del Brentford de la Premier League, que se ha chocado por la madera en siete oportunidades.





5 - Jugadores con más remates al palo en las cinco grandes ligas europeas 2021/2022:



7 - Bryan Mbeumo ???? (@BrentfordFC)

5 - Raúl de Tomás ???? (@RCDEspanyol)

5 - Nabil Fekir ???? (@RealBetis)

4 - Lionel Messi ???? (@PSG_espanol)

4 - Tammy Abraham ??????????????(@OfficialASRoma)



Estrellados. pic.twitter.com/e2ljZAoJJx — OptaJose (@OptaJose) December 6, 2021

Será cuestión de tiempo de que Fekir afine la puntería y de que se convierta en aún más decisivo de lo que es ya.