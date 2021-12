El entrenador del Celtic amenaza "con jugar ante el Betis"... a los 56 años

En Escocia esperaban con mucho interés el partido ante el Real Betis. Muchos aficionados viajaron hasta Leverkusen para apoyar a su equipo con la idea de que se jugase el pase al 'play off' ante el cuadro verdiblanco, pero dos goles en los últimos minutos del Bayer, les dejaron fue de esta competición y con una plaza en la Conference League.

El partido de este jueves, por tanto, no tiene interés más allá de lo económico. Al menos para algunos. Porque el técnico del Celtic, Ange Postecoglou, avisa que sigue siendo "un partido enorme" y jugaría en él si pudiera.

"Tengo una rodilla mala y tengo sobrepeso, pero me encantaría jugar. No creo que nadie quiera esa oportunidad. Las noches europeas siempre son especiales para este club", avisaba el ex lateral derecho australiano, quien admite que probablemente no esté en la mejor forma física a los 56 años. Y pedía a todos que no despreciaran este partido, porque es tan importante como si hubiera mucho en juego.

"¿Un partido sin trascendencia? Todos los partidos tienen trascendencia. Cada partido es una oportunidad para hacer algo especial, algo que sea memorable. No lo veo como algo inútil", asegura Postecoglou, quien quiere aprovechar el partido para recuperar efectivos de cara al duro calendario que les espera próximamente: "Todavía tenemos ocho partidos desde ahora hasta el descanso, incluida la final de la Copa, por lo que queremos que todos estén listos y enchufados".

"No se trata de que descansen los chicos. Necesito darles minutos a los jugadores. Eso es seguro. Como vimos con el último partido, ya sea por lesiones o para poder rotar, necesito jugadores que tengan tiempo de juego en sus piernas. El jueves es una gran oportunidad para que algunos de los muchachos, que no han jugado mucho últimamente, lo hagan", advierte.



Baja de Carter-Vickers

No lo podrá hacer Cameron Carter-Vickers, que al igual que el bético Nabil Fekir, está sancionado. En su caso, el internacional estadounidense es por acumulación de amonestaciones, ya que ante el Bayer Leverkusen vio su tercera cartulina amarilla en la presente edición de la UEFA. Con su ausencia, previsiblemente, el centro de la defensa lo formen el escocés Welsh y el sueco Starfelt.

Por parte bética, aparte de Fekir, al que le quedan dos partidos por cumplir, no hay ningún jugador apercibido, por lo que si nadie ve la roja podrán llegar todos al primer partido de la ronda previa a los octavos de final.