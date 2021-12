Una elección con más corazón que cabeza en el Betis

No es algo exclusivo del Betis ni de sus simpatizantes. Tampoco de sus directivos. Pensar fríamente, dejando a un lado las elecciones del corazón, es difícil en muchas ocasiones. Sobre todo, cuando te piden rápidamente tu opinión y manda la intuición, el deseo más primitivo, el instinto. Se entiende que los profesionales deben analizar mejor la situación, el contexto, las condiciones. Y, a partir de ahí, decantarse por una opción u otra. Siempre pensando en el bien colectivo. Pero el aficionado no tiene por qué.

En cuestión de horas, una vez rebasado en el horizonte más cercano el encuentro de LaLiga ante la Real Sociedad, que definirá la continuación, una jornada más, de los verdiblancos en los puestos privileagiados de la clasificación, tocará volver a pensar con el pasaporte en la mano. Y eso que la Europa League no vuelve hasta febrero, con una eliminatoria extra que, a modo de dieciseisavos de final, se ha sacado esta edición la UEFA de la manga para dar su sitio también a la nueva Conference League y respetar a los participantes en su segunda competición, convertidos en cabezas de serie en el sorteo de pasado mañana (13:30 horas) en Nyon frente a los descolgados de la Champions, que deberán jugar primero en su feudo (17 de febrero) y terminar a domicilio (24-F).

Y con el corazón han actuado los participantes en la encuesta propuesta por ESTADIO Deportivo para seleccionar al rival preferido por los béticos para el sorteo de este lunes. Objetivamente, quizás, una opinión compartido por los muchos expertos en fútbol internacional que se han pronunciado estos días, Sheriff y Zenit se antojan los oponentes más propicios para seguir adelante en la competición para los verdiblancos y el otro segundo de grupo español, la Real Sociedad. Así, una vez apagada la euforia del triunfo en el Bernabéu y haber dado la sorpresa tanto en las rondas previas de la UCL como en la fase de grupos, el conjunto adscrito a la federación moldava sería seguramente la mejor opción, seguida por un cuadro ruso menos imponente que años atrás.

Únicamente el viaje echaría para atrás en estos casos, pues el desplazamiento hacia el Este de Europa sería muy largo. Por un lado, para descubrir el país que no existe y, como Kosovo, muchos se empeñan en no reconocer, Trasnistria. Una visita a su capital, Tiraspol, haría las veces de viaje en el tiempo al pasado, pero también hablan a las mil maravillas de su hospitalidad. Muchos más kilómetros hay hasta San Petersburgo, posiblemente una de las ciudades más bellas del Viejo Continente. No obstante, los encuestados han impuesto aparentemente su deseo de hacer turismo y sus recuerdos recientes de la mayor 'marea verde' que se recuerda.

De esta forma, el Atalanta (la Atalanta, según los puristas) se convierte en el rival deseado con más de la mitad de los votos (52%), a pesar de la pujanza 'neroazzurra' en los últimos años y a que, hasta la última jornada, se jugó con el Villarreal a una carta la clasificación para octavos de final de la Champions. El atractivo de Bérgamo y la cercanía de Milán, al tratarse de las dos poblaciones más importantes de la Lombardía, convencen mucho más a priori que el peligro de la escuadra adiestrada por Gian Piero Gasperini. En segundo lugar sí se impuso cierta lógica, pues el Sheriff (29%) acapara las preferencias heliopolitanas después, quedando más lejos, en este orden, el Borussia Dortmund (9%), curiosamente por delante de Zenit (8%), Oporto (1%) y Leipzig (1%).