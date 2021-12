Pellegrini repasa altas y bajas en el Betis, analiza a la Real y las opciones de mantenerse ahí arriba en LaLiga

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en la tarde de este sábado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, después del último entrenamiento de su equipo previo al choque de este domingo ante la Real Sociedad en la jornada 17 de LaLiga. El técnico verdiblanco, que viene de rotar a casi todo su equipo en la derrota por la mínima ante el Celtic FC en el último encuentro de la Fase de Grupos de la Europa League, ha iniciado la jornada desde un asombroso tercer puesto de la clasificación; mientras espera conocer a su próximo rival europeo en el sorteo del próximo lunes al tiempo que mira de reojo al choque de la Copa del Rey de la semana que viene ante el CF Talavera.

La plantilla bética ha superado baches y, aunque sigue teniendo aspectos que pulir -en Glasgow volvió a pagar caros errores puntuales en defensa-, se está habituando a convivir con la presión de tres competiciones sin renunciar a su vistoso y reconocible estilo de juego, al tiempo que Pellegrini saca el máximo partido posible a una plantilla que reparte los minutos casi de manera salomónica. El chileno lo volverá a hacer ante el cuadro 'txuri-urdin', que también estará en el sorteo del 'play off' de la Europa League tras golear el jueves al PSV (3-0) y quedar segundo de su grupo, lo que le deparará un enfrentamiento contra un equipo de Champions, igual que el Betis.

De todo ello, de la exigencia de pelear en tres frentes al mismo tiempo y de la importancia de centrarse siempre en el siguiente partido sin mirar lo que hay delante para evitar el vértigo, ha hablado el veterano preparador, quien ha tenido palabras de elogio para la Real y que ha repasado los jugadores que tiene disponibles para recibir al cuadro donostiarra. En este sentido, la principal novedad será el regreso de Nabil Fekir, ausente por sanción en los dos últimos partidos (LaLiga y UEL). En lo que respecta a la enfermería, y más allá de las conocidad ausencias de Camarasa y Sabaly, Pellegrini estaba pendiente de recuperar varios jugadores tocados, casos de Bellerín, Rodri o Claudio Bravo.

"Nabil termina su sanción y seguramente estará en la lista de citados de mañana. Aún no han podido entrenar al mismo ritmo que el resto del grupo ni Bravo, ni Sabaly ni Camarasa. Ellos no van a estar, el resto del plantel está disponible para este partido", explicó, antes de mostrarse bastante optimista con la recuperación del centrocampista valenciano, que volvió a caer hace ya varias semanas cuando por fin empezaba a entrar en la rotación y a recuperar sensaciones.

"Víctor ya entrena con el grupo, así que esperamos que de aquí a final de año pueda estar al cien por cien integrado con los compañeros. A ver cómo evoluciona en estos días, pero yo le veo bien, con muchas ganas de poder aportar al equipo", explicó el de Santiago, que abordó varios temas más:



- Duelo ante un rival directo:

"Todos los partidos son importantes. A este nivel, cada tres puntos hay que disputarlos como una final sin pensar en lo siguiente ni en el rival que tenemos en frente. La Real es un equpo metido permanentemente en la lucha por Europa, que viene jugando muy bien, pero nosotros tenemos la oportunidad de sumar puntos en nuestro campo. Es cierto que las de (Mikel) Merino y (David) Silva son bajas importantes, pero ya han demostrado que tienen jugadores para suplirles y para jugar en todos los campeonatos. Es un equipo que juega siempre muy ofensivamente, el año pasado hubo muchos goles con un 2-2 allá, acá perdimos tras ganar 3-1 en Copa... espero un partido muy disputado".

- La Real jugó en casa y dos horas antes que el Betis, ¿tienen ventaja?

"No hay nadie con ventaja. Los dos jugamos el jueves y nosotros viajamos (a Glasgow), ellos jugaron en casa ahora pero ahora viajan acá. Hay que exigirse y motivarse, ser fuertes en lo mental, porque estar en la Europa League lo exige; pero no hay ventaja para ninguno de los dos".

- Habrá lleno en el Benito Villamarín:

"La hinchada va a llenar el estadio, por el buen momento que vive el equipo hay una identificación fuerte entre equipo y afición, con los resultados y por cómo juega. Esperamos poder dedicarles la victoria y seguir la línea del gran año que hemos tenido".

- Tres de los cuatro ex de la Real: Juanmi, Willian José y Canales

"Yo los veo muy motivados a los tres, pero no porque juguemos contra la Real, sino por su buen momento futbolístico y porque el momento del equipo también es muy positivo, que lo es precisamente por ese buen nivel de los jugadores. Espero que mañana sigan igual de motivados, pero no sólo ellos tres, sino todo el equipo".

- Lucha por la segunda plaza de LaLiga:

"A mí la segunda plaza... no estoy pensando en eso ahora. Quedan 21 partidos más. Si fuera el último partido del curso obviamente que sí lo estaría pensando, pero ahora sólo me centro en intentar sumar los tres puntos en casa ante un buen rival, sin ir más allá. No tengo capacidad de ver el futuro, no puedo contestar a si alguno de los dos o los dos estaremos peleando ahí arriba a final de temporada. Sólo hay que pensar en el partido siguiente. En LaLiga hay cuatro equipos superiores desde el punto de vista presupuestario, pero luego tienen que demostrarlo en el campo. Nosotros nos centramos en ganar el máximo de partidos posibles y veremos dónde estamos al final".