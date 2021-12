Pellegrini: "Lo importante es mantener este nivel"

Sevilla, 12 dic (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó tras la goleada de su equipo ante la Real Sociedad, un rival directo por los puestos europeos, que se queda "con el triunfo y con ver disfrutar a la afición", y dijo que "ha sido un año brillante en todos los sentidos", pero "lo importante es mantener este nivel".



"Hemos pasado de la ilusión de alcanzar Europa viniendo desde atrás a tratar de defender el puesto que tenemos (terceros). Ya analizaremos dónde estamos a final de temporada?, indicó tras el encuentro el técnico bético, que reiteró que está "contento por los tres puntos y por darle una alegría a la gente que ha llenado el campo".



Valoró que el Betis ha "cerrado el año en casa de manera brillante" y matizó que no le gustó que, "tras el 1-0", su equipo no tuviera el balón y que el rival les superara en esa fase, aunque también destacó que estuvieron "concentrados para no encajar" y luego en la segunda parte "se amplió el marcador ante un gran equipo".



Sobre la brillante segunda mitad de su equipo, comentó con ironía que se queda "con ganarle al Talavera el jueves" en la Copa del Rey y añadió que "la clave" de los buenos resultados es el "convencimiento" por parte de la plantilla de "una manera de jugar muy concreta".



"El plantel está involucrado, tiene capacidad de sacrificio, está capacitado para hacer algo importante. El mérito es de los jugadores?, subrayó Pellegrini, que señaló sobre el gran momento de forma del goleador Juanmi que "ha trabajado mucho y los partidos los deciden actuaciones individuales".



Aún así, no quiso resaltar a ningún futbolista concreto en esta victoria contra la Real Sociedad, pues todos estuvieron a un gran nivel. "Juanmi, Fekir, Bartra, Canales?, me cuesta destacar a un único jugador", concluyó.