La respuesta de Pellegrini ante una pregunta directa: ¿El del 4-0 a la Real es el mejor Betis desde su llegada?

El Real Betis alargó su momento de fiesta, en un 2021 que se recordará durante generaciones y generaciones, con una goleada (4-0) sobre la Real Sociedad este domingo. Fue una marcha triunfal que le mantiene firme en el podio de la clasificación de LaLiga, en puestos de Champions antes de conocer este lunes su rival en el sorteo del 'play off' de la Europa League y de afrontar la segunda ronda de la Copa del Rey el jueves, ante el CF Talavera.

"Estamos vigentes en las tres competiciones y me alegro mucho por la gente que ha disfrutado de este partido", comentaba al término del choque un visiblemente satisfecho Manuel Pellegrini, muy contento con el desempeño de unos jugadores a los que sigue rotando con maestría: diez cambios hizo en el once inicial con respecto al choque del jueves ante el Celtic. Y el plan volvió a salir a la perfección.

"Estoy muy contento por los tres puntos y por ganar en casa, por darle la alegría a la afición. Cerramos en el Benito Villamarín un año brillante. Hicimos una primera mitad de curso donde nos repusimos de un mal comienzo de campeonato", indicó el entrenador del Betis, que felicitó a sus hombres: "Hicimos un segundo tiempo brillante, de un altísimo nivel". "No me gusta jugar como lo hicimos en la primera parte, pero cuando el rival te supera tienes que tener la concentración defensiva para que no te marquen. En la segunda ya fuimos el Betis de siempre", señaló, con tono autocrítico pese al 4-0, sobre los momentos de apuros en el tramo final del primer acto, ya con 1-0 en el marcador.

Tan buena fue la segunda mitad, que Pellegrini fue cuestionado directamente sobre si se trató del mejor Betis en el año y medio que lleva al frente del banquillo heliopolitano; "Hicimos un segundo tiempo brillante, no sé si el mejor, pero sí de un altísimo nivel en la ejecución de los goles, en la posesión y en la parte defensiva, que estuvimos siempre muy atentos", contestó el entrenador del equipo bético, prudente hasta en los días de euforia.

" Más que mérito personal, es un convencimiento e idea futbolística, con un grupo de jugadores que la lleva a cabo. Veo a todo el plantel involucrado. Han demostrado que están capacitados para hacer algo importante. Mientras el equipo gane y juegue bien, seguiremos en la misma línea. Pero el mérito siempre es de los jugadores. Álex Moreno también tuvo la reprobación del público. Bartra está a un gran nivel, igual que Fekir y Canales... Willian José hizo hoy un partidazo. Veo a todo el equipo convencido y trabajando", añadió.

Ante el exceso de azúcar, Pellegrini volvió a centrar la atención en el siguiente partido y a seguir: " Ganarle al Talavera el jueves y seguir en tres competiciones. Ha sido un año brillante por lo hecho por el equipo y la sintonía con la gente. Siempre me quedo con el triunfo y con ver a la gente así".

Con lo único que torció el gesto en un día casi perfecto fue con amarillas a jugadores importantes que fueron demasiado rigurosas a su juicio. " Lamentablemente, hay distintas situaciones. El árbitro tiene el criterio de decidir lo que es amarilla y lo que no, pero la parte del arbitraje prefiero no tocarla. No voy a dar mi opinión. Me quedo con que supimos solventar cualquier inconveniente para ganar a un equipo como la Real Sociedad", zanjó el chileno.