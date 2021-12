El Ave Fénix del Real Betis

El Real Betis vive, con casi total seguridad, uno de los mejores momentos deportivos de su historia reciente. Tercero en LaLiga después de 17 jornadas disputadas y clasificado para la ronda de play off de la UEFA Europa League que se jugará en febrero, Manuel Pellegrini, entrenador bético, ha formado un equipo que no sólo está respaldado por sus resultados sino que también por su juego, el cual es ofensivo, atrevido y vertical.



Todo fluye tan bien en este Real Betis Balompié que el preparador chileno rota y cambia jugadores, muchos, de un partido a otro y el rendimiento del bloque apenas se resiente. Todos los futbolistas se sienten importantes, implicados y parte fundamental del proyecto.



Un éxito, sin duda, el que ha logrado el técnico de Santiago de Chile, ya que no es fácil gestionar plantillas largas para que todos los activos tengan ese sentimiento de pertenencia.



Sin embargo, lo más relevante ha sido cómo Manuel Pellegrini ha recuperado el mejor nivel futbolístico de algunos jugadores que, tras varias temporadas en la Avenida de La Palmera, parecían perdidos para la causa. Prueba de ello son las palabras de Álex Moreno, uno de los más criticados no hace mucho tiempo, anoche diciendo que "lo había pasado mal".



Aun así, el que ha emergido cual Ave Fénix durante esta temporada 2021/2022 no es otro que Marc Bartra, que está a un nivel de juego que recuerda a sus primeros meses como verdiblanco, cuando en la campaña 2017/2018 fue pieza fundamental para la remontada y clasificación bética europea.



Y es que los números de Marc Bartra con el Real Betis en los últimos tiempos son difíciles de igualar. Tal y como muestra Fran Martínez (@LaLigaenDirecto), con el central catalán en el campo, el cuadro bético ha ganado 11 de 12 partidos, habiendo sólo perdido contra el Bayer Leverkusen por 4-0.





LOCURA. Últimos 12 partidos de @MarcBartra con el @RealBetis:

?1-0 vs Huesca

?2-3 vs Celta

?1-2 vs Granada

?1-3 vs Ferencvaros

?0-1 vs Alavés

?3-2 vs Rayo

?4-0 vs Leverkusen

?2-0 vs Ferencvaros

?3-1 vs Levante

?0-4 vs Alicante

?0-1 vs Barcelona

?4-0 vs Real Sociedad pic.twitter.com/cV7BLlntX7