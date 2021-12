Canales y su declaración de amor al Betis: "Nunca hubo ningún problema. Aquí es donde quiero estar"

Sergio Canales, futbolista del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación oficiales de su club después de que se anunciara su renovación con la entidad bética hasta el final de la temporada 2025/2026. "El 14 de diciembre me lo podía tatuar. Estoy feliz, contento, con una ilusión tremenda. Es aquí donde quiero estar. Todo pasa por algo. Hace doce años marcaba los dos primeros goles de mi carrera con el Racing. El camino nos ha traído hasta aquí. Ha sido largo. Me siento afortunado y muy feliz".

Poco a poco se ha sentido como un bético más hasta el punto de sentirse muy identificado con el club. "Es difícil de explicar con palabras. Me lo dejó todo. Desde que llegué al proyecto siempre he creído él. Por todos los que están. Por el cariño que me ha dado el vestuario, los trabajadores y la afición que me ha hecho sentir de casa sin serlo y eso se nota".

Su cénit futbolístico ha llegado en el Betis, lo que ha sido importante para él. "La continuidad que siempre he perseguido. Estaba preparado el último año en la Real Sociedad... aquí se me dio la oportunidad y eso me ha hecho coger el cariño al club en momentos buenos y en los no tan buenos. Y voy a darlo todo aquí mucho tiempo y que el Betis esté lo más arriba y que gane".

Canales se siente muy afortunado de estar en el Betis y de la unión que siente con la afición. "Me siento un afortunado. La pasión con la que se vive el fútbol aquí. Me siento identificado".

Su continuidad nunca fue un problema. "Ha sido fácil por las dos partes. No iba a haber ningún problema. Sé que tengo que mejorar y seguir creciendo como jugador y persona y no tiene límites y ser ambicioso y que todo lo que venga sea bueno".

La cláusula de los mil millones de euros. "La cifra no es importante. Al final es algo que teníamos claro. No hay problemas de dinero y de nada. Era por poner algo. Donde te sientes feliz no necesitas más".

Muchos lo comparan con Rogelio, Cardeñosa u otras leyendas béticas. "Son palabras mayores. Para eso queda un largo recorrido y ellos son un referente para cualquier bético".

Sobre el rendimiento y la marcha del equipo de esta temporada. "Estamos disfrutando mucho. No sorprende porque nosotros sabíamos de nuestro potencial, pero no hemos hecho nada. No podemos frenarnos. Nos queda mucho por hacer y el próximo paso es la Copa del Rey contra el Talavera".

Las lesiones fueron momentos duros. "Lo de las rodillas son tres veces y te deja marcado. Al final he tenido suerte por la gente que me rodea y me ha ayudado en momentos importantes. Aquí lo he jugado casi todo y es cierto que lo pase algo mal el final de año pasado, pero todo ha ido genial".

Sus grandes números con el Betis. "Al final se pueden hacer diferentes balances. Estoy agradecido porque apostaron por mi porque aquí me dieron la confianza desde el inicio con Quique. Me han hecho mejor jugador y persona y crecer como tal".

La afición se está convirtiendo en un apoyo monumental para el equipo. "Es increíble. No queremos acostumbrarnos a eso. Es una suerte jugar con este ambiente. Eso a nosotros nos da mucho, mucha confianza y nos da el empuje en momentos duros. Son sentimos afortunados".

Sobre las tres derrotas de esta temporada, argumentó que les ha ayudado a mejorar. "Fue duro. Lo pasamos mal. No dudas porque estábamos a un nivel alto y nos vinieron tres bofetadas fuertes. Aprendimos, fuimos al Camp Nou y luego la Real Sociedad y se vio que habíamos aprendido y esperemos que juguemos muchos más partidos como estos".

Tuvo palabras de agradecimiento para Joaquín y Guardado, los capitanes, "Desde que llegué ha sido maravilloso. Sabía la responsabilidad que se tiene en este club. Se tiene una presión importante. Esa responsabilidad la intento llevarla en mi día a día. Es una maravilla. Tengo mucho que aprender de él. Es más importante que nunca en el vestuario. Es fundamental tanto dentro como fuera. Es una responsabilidad importante. Tanto Joaquín y Guardado son dos ejemplos de llevar a un vestuario. En eso tengo que aprender y tengo dos grandes profesores en ellos".

No quiso olvidarse de Manuel Pellegrini. "Es un entrenador que ha dado con la tecla de la plantilla y del jugador desde el inicio. Nos hace crecer como jugador y persona. Hay momentos que me ha costado de cambio de posición y asimilarlo y el me ha hecho ver y me está haciendo mejor jugador. Lo está haciendo genial y es un ejemplo cómo nos tiene a todos tan enchufados".