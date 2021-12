Sergio Canales, sobre Fekir, Pellegrini y una posible final contra el Sevilla FC

Sergio Canales, futbolista del Real Betis Balompié, se pasó por El Partidazo de la Cadena COPE para hablar de la actualidad deportiva y el buen momento que vive el conjunto bético.

A pesar de ello, el primer tema a tratar no fue otro que el de su renovación hasta 2026 y su cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. "En verano ya hablamos de la renovación", desveló el de Santander que además afirmó que una de las razones para continuar vestido de verdiblanco es el sentimiento de pertenencia que tiene con la escuadra de las Trece Barras. "En el Betis he encontrado algo especial. Me hacen sentir como si fuera bético de toda la vida. Estoy disfrutando la ciudad de Sevilla una barbaridad".

Volvió a repetir que la negociación "ha sido muy sencilla" y que no podía existir ningún tipo de problema que le impidiera seguir defendiendo el escudo del equipo del Benito Villamarín. "Cuando se ha visto el momento se ha llevado a cabo. Las dos partes lo teníamos claro. Ha sido todo muy rápido".

Cuestionado por el excelente momento de forma por el que atraviesa el equipo, tercero en LaLiga y en la ronda de play off en la UEFA Europa League, Canales argumentó que están en ese camino desde hace mucho y que es fruto del trabajo que están haciendo. "Ya llevamos muchas jornadas y luchar donde estamos ahora tiene que ser el objetivo. Estamos en tres competiciones y vamos a ir a por ellas. Dentro del vestuario tengo mucha responsabilidad y aprendo mucho de Joaquín, Guardado...".

Le dio su lugar a Manuel Pellegrini, su entrenador, sobre el que explica que es el gran artífice de esta excelente tendencia. "Hoy en día se está viendo que es muy importante. Al final confiamos en un entrenador que me ha hecho crecer en otras posiciones. Muy pocos son capaces de verlo".

También se refirió a dos de los jugadores, y compañeros, más importantes de este Real Betis en la temporada 2021/2022, Fekir y Juanmi. "Fekir es un jugador que marca la diferencia, los tiempos, genera ocasiones de la nada... es un crack. Se ha adaptado muy bien al vestuario y a la ciudad. Le tenemos mucho cariño. Es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Juanmi es capaz de cualquier cosa. Dentro del área es una barbaridad. Él y Álex Moreno están haciendo una muy buena temporada. Estamos trabajando para llegar a la convocatoria de Luis Enrique del mes de marzo con opciones", explicó.

Por último, se extendió sobre la UEFA Europa League, la eliminatoria contra el Zenit y una posible final en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla FC. "No hay que tener miedo a nada; sería jugar una final. Es difícil de imaginar, pero queda mucho y todo puede pasar".