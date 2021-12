Y Álex Moreno se llevó el balón...

Álex Moreno vive su mejor momento en el Real Betis Balompié en la que es su tercera temporada en Heliópolis. Llegado del Rayo Vallecano en verano de 2019, el lateral catalán tenía la obligación de tapar el hueco que había dejado Junior Firpo, que se marchó al FC Barcelona.



No lo ha tenido fácil Álex Moreno durante su estancia en el Real Betis ya que, tal y como él mismo dijo, ha pasado por momentos duros, especialmente la temporada pasada.



Tampoco el inicio de este curso le fue fácil, ya que un error contra el Rayo Vallecano o la pérdida de balón en el derbi contra el Sevilla FC que propició la expulsión de Guido Rodríguez le señalaron.



Pero en esta ocasión, el '15' bético no se ha hunddio y ha seguido trabajando con esmero para demostrar su valía. Y lo ha hecho, porque, primero, le ha ganado la partida a Juan Miranda, haciéndose titular indiscutible, y, posteriormente, demostrando un nivel futbolístico que lo convierten en uno de los laterales más determinantes en ataque de LaLiga.



Álex Moreno suma tres goles y tres asistencias en lo que llevamos de campaña. Es decir, ha participado en seis de las 30 dianas béticas, lo que significa que el 20% de los tantos verdiblancos nacen de las botas del catalán.



Tal es la alegría y la redención que siente Álex Moreno, que compañeros y club tuvieron un detalle con él tras el choque contra la Real Sociedad. Y es que el lateral zurdo se llevó el balón, firmado por sus compañeros, a casa, después de que hiciera dos dianas, el primer doblete de su carrera deportiva, y de que le diera un pase de gol a Juanmi, materializando un 'hat-trick' muy particular que el Real Betis ha querido recompensar.





Que sí, @SergioCanales, que no es un hat-trick, pero @Moreno7alex tiene todo el derecho del mundo a estar así de feliz por el primer doblete de su carrera... ???? pic.twitter.com/GT5rfwfrmC — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) December 15, 2021