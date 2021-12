Juanmi: "Pudimos matar el partido..."

Juanmi, el mayor goleador español de LaLiga, volvía a ver puerta pese a no jugar su mejor partido. Pero esta vez el tanto no significó puntos para su equipo, que vio cómo le remontaban en los últimos minutos.

"No nos vamos contentos. Ha sido un partido que se nos escapa. Teníamos el partido controlado, sabíamos que iba a apretar y hemos perdido tres puntos que eran muy valiosos para nosotros", analizaba Juanmi, quien cree que el Betis no debió dar opción a su rival a despertarse. "Nos hemos repuesto bien de ese gol inicial, luego, tras el gol de Fekir, hemos tenido un par de ocasiones para haber cerrado el partido, pero ellos han estado más acertados y se han llevado la victoria", añadía Juanmi, que no quiso centrarse en la falta que le pitaron a Fekir y que propició el 3-2.

" Nos vamos jodidos, pero ha sido un buen año. Queríamos conseguir aquí los tres puntos, pero ahora hay que seguir trabajando en la misma línea y pensar en el partido a la vuelta de vacaciones", concluía.