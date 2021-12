Crece la puja por Godín, en 10 días elegirá destino: "Me voy"

Crece la puja por Godín, en 10 días elegirá destino: "Me voy"

"Me voy. Ha llegado la hora después de tantos problemas que he tenido aquí". Diego Godín dejará el Cagliari en unos días, algo que se daba por hecho después de que su técnico, Walter Mazzarri, lo hubiera dejado fuera de la convocatoria para el encuentro que enfrenta hoy a su equipo con la Juventus de Turín.

El central uruguayo, ex capitán del Atlético y del Inter de Milán, confirmó en unas declaraciones que en unos días estará en el mercado, sin anunciar donde podría estar su destino.

"Recientemente extendí mi contrato por un mes para poder irme sin problemas en enero y, definitivamente, me iré de Cagliari", señaló el central, que en los últimos días se especuló con su regreso al Atlético y que durante el pasado verano negoció con el Real Betis antes de que Pezzella ocupara la plaza de central que Mandi había dejado libre.

El nombre del club verdiblanco ha vuelto a sonar en los últimos días, aunque la consolidación de Edgar haya hecho que el puesto de central, ahora mismo, no sea una posición prioritaria para cubrir en enero. Sin embargo, sí se daría la posibilidad en el caso de que otros objetivos no cuadraran que el mediocentro defensivo que se está buscando pase a ocuparlo el propio Edgar, dejando 'su' puesto al propio Godín. Pero aún aún no ha comenzado el mes de enero y es muy pronto para cerrar cualquier opción.

Desde que el Cagliari lo dejara ayer fuera de la lista junto a Martín Cáceres hasta que ahora él mismo se haya puesto en el mercado, más clubes se han unido a la puja. Entre ellos uno que 'ataca' a todo lo que no tenga coste de traspaso: el Valencia. José Bordalás lleva tiempo pidiendo la llegada de un central para este mercado invernal por las bajas de Paulista y Alderete, y, según señalan en Valencia, ya han contactado con Godín para interesarse por su disposición.

No es el único, TMW asegura que también hay clubes suramericanos interesados en repatriarlo y que Racing Club ya habría contactado con él. A punto de cumplir los 36 años, sería una opción alternativa si las ofertas que le llegan de Europa no le convencen para seguir su carrera aquí.

El Betis tiene el aval de contar con el hombre que lo trajo a Europa, Antonio Cordón, y con el técnico que lo lanzó en su carrera en el Viejo Continente, Manuel Pellegrini. Pero está por ver si se une a una puja que se antoja dura por el creciente número de participantes. "En 10 días podré hablar sobre mi nuevo club", señalaba el uruguayo. Antes de fin de año, el misterio se habrá resuelto.