Pellegrini, tras renovar, ensalza a la "rebelde" afición del Betis

La sintonía entre Manuel Pellegrini, el Betis y su afición era evidente y, salvo sorpresa, era cuestión de tiempo que todas las partes fueran de la mano en un proyecto que en su primer año y medio está dando unos resultados, incluso, por encima de los esperados.



El técnico chileño ha renovado hasta 2025 y, tras ello, ha mostrado su satisfacción en los medios del club por haber unido más tiempo sus caminos. "Estoy muy contento de este año y medio tanto en el Betis como en la ciudad de Sevilla, que me ha tratado maravillosamente bien", señalaba el entrenador del Real Betis, quien valoraba como clave en su continuidad su afinidad con los béticos.



"Ha habido buena sintonía con la afición. Una afición masiva, exigente, rebelde, que se ha visto identificada a través del juego y de los resultados con este equipo", indicaba antes de concluir mostrando su satisfacción con esta ampliación de contrato. "Me gustó prolongar en el tiempo para poder consolidar un proyecto a largo plazo", afimaba.



Pellegrini había firmado por el Betis en verano de 2020 por tres temporadas, hasta 2023 y, preguntado por su renovación, siempre había mantenido que ello no era prioritario, aunque siempre ha sido una de las prioridades del consejo de administración del club sevillano para consolidar un proyecto ambicioso a medio plazo.

Cuatro años más de Ingeniería. pic.twitter.com/Y3wzgUrTWs — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) December 21, 2021

La renovación del chileno, que ha seguido a la del centrocampista Sergio Canales se produce con el Betis en el tercer puesto de la clasificación con 33 puntos, además de en dieciseisavos de Europa League y de la Copa del Rey, donde se enfrentará respectivamente con el Zenit de San Petersburgo y el Valladolid.El siguiente podría ser un Fekir con el que se está negociando y, a tenor de lo que se desprende, la sintonía es total y podría llegar el anuncio de su continuidad en