Borja Iglesias da un disgusto a Félix, joven hincha del Betis al que luego supo compensar en La Resistencia

"El chaval del Betis está muy triste, mira qué carita tiene". "Estaba enfadado al principio pero ahora ya me está dando pena, está ahí como un niño al que le han quitado los gusanitos". David Broncano bromeaba con los colaboradores del programa La Resistencia a costa de Félix, un apasionado aficionado verdiblanco que se había llevado un enorme disgusto al conocer que Borja Iglesias y Héctor Bellerín se habían caído a última hora como entrevistados. Se las prometía muy felices e iba vestido para la ocasión y se quedó "hundido". Eso sí, al final tuvo un final feliz gracias a la enorme generosidad del 'Panda', que le compensó por el tan visible chasco que su ausencia le había causado.

Los jugadores del Real Betis eran los invitados del programa del popular 'late night' del canal #0, de la plataforma digital Movistar+, que horas antes los había anunciado como entrevistados de un espacio que se graba sobre las 20:00 horas aunque se emite pasada ya la medianoche. Los planes se cayeron sólo unos minutos antes de iniciar la grabación, cuando Borja Iglesias daba positivo en el rutinario test de antígenos que hacen a todos los invitados, tal y como explicó el delantero gallego en su cuenta de Twitter.

"Para poder participar hoy en la grabación de La Resistencia me he hecho dos pruebas de antígenos y han sido positivas. Mañana me haré una prueba PCR para confirmarlo. Ya estoy aislado para recuperarme lo antes posible y estar a punto para la vuelta", explicaba el gallego, que agradecía la preocupación de sus seguidores y el buen trato del programa, del que es amigo y en el que ya ha participado en varias ocasiones, llegando incluso a cumplir una apuesta y dedicar un gol a Jorge Ponce.

"Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo. Me encuentro bien y sin síntomas. Con ganas de reventar este 2022 apasionante que nos viene. También quería agradecer al equipo de La Resistencia por el increíble trato y ayuda que me han dado. En cuanto pasemos esto volveremos Héctor Bellerín y yo a haceros una visita acorde a las expectativas", añadía. El programa solucionó el contratiempo con su habitual poca vergüenza y rapidez. Llamaron al actor Miguel Ángel Muñoz y mientras éste llegaba, simplemente fueron improvisando.

Sin embargo, Borja Iglesias se había quedado con la espina y de alguna manera tenía que estar presente. Por eso, cuando Broncano le llamó para informarle del disgusto que su repentina baja había causado a Félix, no dudó en hablar con el joven y pedirle que dejase sus datos al programa para invitarle a ver un partido del Betis en el Benito Villamarín. El momento ha sido compartido en redes sociales por la cuenta de La Resistencia, que define así el gesto del Panda: "Borja Iglesias da positivo, pero en ser un máquina".

Antes de hablar con Borja, y en ese largo que Broncano y compañía hacían malabares para ganar tiempo mientras encontraban otro invitado, el aficionado bético, un estudiante de Turismo, dejó sobradas muestras de hasta qué punto llegaba su pasión por el Betis. Iba ataviado con una camiseta con el dorsal 17 de Joaquín, chándal del equipo y hasta calcetines con el escudo de las trece barras. Además, regalo al presentador "una estampita de Juan Miguel, que da suerte" y aseguró que la usa de "amuleto para los exámenes". "Brutal, yo también tengo una", respondió Borja Iglesias ante las carcajadas generalizadas, antes de añadir que "Juanmi también la tiene y la besa antes de salir a los partidos".

No te pierdas, en el vídeo que encabeza este texto, las imágenes compartidas por La Resistencia con fragmentos de la divertida charla entre el delantero del Betis y Félix, a quien sin duda supo compensar por su decepción. "Aunque, eso sí, la próxima vez que lleve una camiseta mía, no de Joaquín", le vaciló el Panda, siempre carismático como muy pocos. Es imposible que este tío le pueda caer mal a alguien.