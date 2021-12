La contradictoria margarita que deshojan Ceballos y el Betis

Dani Ceballos se quiere marchar del Real Madrid. Ya sentía que debía hacerlo el pasado verano y tuvo que posponer su hoja de ruta por varios motivos. Lleva años remarcando la necesidad de tener minutos y sentirse importante en un equipo ante la imposibilidad de tener ese rol en el cuadro merengue. Era vital para cumplir su objetivo de estar en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos del pasado verano. La primera se la perdió, a la segunda fue y se colgó la medalla de plata a pesar de lesionarse en el primer partido.

En su entorno piensan que quizás no acertó yéndose dos años al Arsenal porque en este tiempo ha desaparecido de la selección absoluta y tiene claro que el mercado de enero es su momento para salir y buscar ese rol importante que le ayude a llamar la atención de Luis Enrique de cara al Mundial de 2022. Ya ha dicho que siempre ha soñado con triunfar en el Madrid, pero ve imposible ser titular mientras estén Casemiro, Kroos y Modric, más las irrupciones de los jóvenes Valverde, Camavinga e incluso el canterano Antonio Blanco.

Sin embargo, en medio de noticias de su posible adiós y con el Real Betis en boca de todos -propios y extraños-, Carlo Ancelotti ha sorprendido cerrándole la puerta. "Ceballos está muy bien. Pero se ha quedado fuera durante mucho tiempo y ha tenido una pequeña sobrecarga. No va a estar en la convocatoria para Bilbao, pero muestra mucha calidad y muchas ganas de volver. Para mañana no voy a arriesgar a nadie; pero el próximo año será una parte muy importante de la plantilla", aseguró el técnico del Real Madrid sobre el centrocampista español en la previa del duelo de este miércoles ante el Athletic.

El nombre de Dani Ceballos es una constante en la actualidad informativa del Real Betis. No sólo por su condición de canterano y por sus constantes muestras de amor a los colores en redes sociales, sino también con las declaraciones de fuentes de primera mano en las conversaciones para su vuelta a casa. El pasado 29 de noviembre, preguntado en Radio Sevilla, Ángel Haro argumentó que no será fácil repatriarle y apuntaba a verano, no a enero: "Dani, como hemos manifestado en muchas ocasiones, hace alarde de su beticismo y en algún momento nos cruzaremos. En el mercado invernal no tenemos ni siquiera fichas disponibles. Yo creo que el verano será un buen momento para volver a hablar. El mercado dura un mes entero, pero tendría que darse el caso, ahora mismo es que ni se contempla que haya fichas libres".

Antes que el presidente se había pronunciado el director general deportivo, Antonio Cordón, quien admitió conversaciones con el Real Madrid y los deseos del utrerano y del club, pero tampoco veía factible aún las condiciones de un traspaso -Florentino pide 20 millones- o cesión. "Desde que empezó el verano han sido muchos los nombres que han aparecido. Al final, se han concretado algunos. Ceballos es uno de los que estaban ahí. Gusta en el Betis y a él le gusta el Betis mucho. Tarde o temprano nos cruzaremos en el camino. Ojalá", exclamaba el extremeño el pasado mes de octubre.

El caso es que mientras los protagonistas van quitando hojas de la margarita con la lógica cautela, en la afición empieza a cundir cierta desesperación por tanto amago que siempre se acaba rompiendo por algo. Su división con un sector descontento con las formas de su marcha ya está olvidada, tras el sincero y repetitivo perdón del utrerano. El pasado verano, por momentos, parecía muy cercana su vuelta, pero la ajustada situación económica de la entidad, el hecho de que no se marchasen jugadores que en principio cargaban con el cartel de transferibles (entre ellos, un Carvalho que está que se sale) y la lesión del medallista olímpico en Tokio que le han tenido cuatro meses de baja obligan a volver a posponer un escenario que se antoja inevitable.

No era la primera vez. También estuvo cerca de volver en la recta final del mercado de invierno de la temporada 2019/2020, a pesar de que Carles Aleñà estaba atado desde mucho antes. Ceballos estaba cedido en el Arsenal y perdía peso en el equipo londinense tras el despido de Unai Emery y la llegada de Mikel Arteta, quien en contra de lo que apuntaban todas las sensaciones, volvió a convencerle en verano para que aceptase pasar un segundo año como cedido en la plantilla 'gunner', donde nunca tuvo un papel principal y se le vio incómodo con su rol de pivote defensivo, muy posicional y con menos llegada y contacto con el balón de lo que le gusta.

El estilo actual del Betis, en principio, le vendría como anillo al dedo, pero igual que ha hecho el jugador, el Betis tampoco se deja cegar por los sentimientos y busca la mejor opción. De hecho, tiene negociaciones muy avanzadas con el centrocampista del Cádiz CF Álex Fernández e incluso desde diversos sectores apuntan a que un regreso de Giovani Lo Celso, con escaso brillo en el Tottenham, no es tan imposible como podría parecer a simple vista. Y Pellegrini ya dijo en la última rueda de prensa del año que ve difícil reforzarse y que aboga por reforzar a los que están aquí y haciénlo muy bien, además. ¿Y con Ceballos, entonces, qué? ¿Esperará el utrerano a verano o impondrá un ahora o nada? ¿Cuántas hojas tiene esta margarita? Esas son las preguntas que todos se hacen y cuya respuesta se conocerá muy pronto.