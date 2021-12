El Real Betis explica a sus aficionados cómo podrán asistir al choque contra el Zenit de UEL

El Real Betis Balompié ha dado a conocer a través de su página web el proceso de activación de los abonos para el partido de vuelta de la ronda de play off que le enfrentará al Zenit de San Petersburgo el próximo 24 de febrero a partir de las 21:00 horas.

La entidad verdiblanca aclaró que todos los abonados, independientemente de la modalidad que escogieran, 'Solo Liga' o 'Liga+Europa', a la hora de realizar su renovación, podrán acceder al encuentro a precios reducidos.

Este fue el comunicado del cuadro verdiblanco en su portal web:

Los abonados del Real Betis Balompié que deseen asistir al partido de vuelta de la ronda eliminatoria de la UEFA Europa League ante el FC Zenit deberán activar su abono para poder acceder al partido. El encuentro se disputará el jueves 24 de febrero a las 21:00 horas en el estadio Benito Villamarín. Tanto los abonados de la modalidad 'Solo Liga' como los de 'Liga+Europa' podrán realizar esta activación.

Todos los abonados que tengan registrado su número de teléfono móvil en su área de socio, recibirán un SMS con un enlace para realizar la activación. Los abonados que no tengan el número de teléfono móvil registrado, deberán ponerse en contacto con la Oficina de Atención al Bético. Podrán hacerlo a través del email atencionalbetis@realbetisbalompie.es o bien por WhatsApp al 697197106. Por otra parte, los socios de la modalidad 'Palmerín' no necesitarán activar su abono para acceder al partido. El periodo para formalizar el pago para la activación del abono finaliza el próximo 9 de enero de 2022 a las 23:59 horas.

Los socios que no acudieron a alguno de los 4 primeros partidos por razones de restricción de aforo (Cádiz CF, Real Madrid, RCD Espanyol y Getafe CF) tienen un saldo acumulado en función de los partidos no disfrutados. Este saldo se descontará en el momento de la activación de forma automática. En caso de quedar saldo pendiente se descontará en futuras activaciones de abono hasta que el saldo sea 0. En caso de no poder descontarse el saldo pendiente en futuros partidos, la totalidad del mismo será devuelto al final de temporada. En el SMS que recibirá, el abonado encontrará el detalle del precio de la activación de su abono, así como su saldo acumulado de los cuatro partidos mencionados anteriormente.

Los precios de la activación son los siguientes:

Para el resto de zonas:

- Gol Sur Premium: 70€.

- Gol Norte Lounge: 90€.

- Fondo Palco de empresa y Terraza Heliópolis: 100€.

- Gol Sur Green Box: 60€.