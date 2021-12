Así está la situación de Diego Godín

Una de las oportunidades en este mercado de fichajes de invierno que se va a abrir en escasos días es, sin duda, Diego Godín.



El veterano central uruguayo dejará el Cagliari, de la Serie A de Italia, después de que su relación con su actual escuadra se haya deteriorado hasta llegar a un punto de no retorno. Así lo confirmó el propio Godín. "No puedo decir mucho, obviamente me iré dentro de 10 días. Estamos buscando una solución", aseguró.



A pesar de su edad, 35 años, su veteranía, experiencia y jerarquía sigue siendo muy atractivas para muchos equipos, por lo que es codiciado y ofertas no le van a faltar para proseguir su carrera deportiva.



El Real Betis, es una de esas escuadras que en su día, el pasado verano, mostraron interés por contratarlo, pero las conversaciones no culminaron con éxito. Ahora, puede existir otra posibilidad, puesto que el Betis busca zaguero para reforzar su retaguardia, si bien es cierto que con todas las fichas ocupadas de la primera plantilla, primero debería salir algún futbolista verdiblanco.



ESTADIO Deportivo se puso en contacto con el entorno más cercano del charrúa para conocer de primera mano su situación. La respuesta fue clara, Godín quiere elegir bien su próximo destino, "no equivocarse" y no hablar de su próximo equipo hasta que "no se solucione su marcha del Cagliari". Sobre el interés del Real Betis ni desmienten ni confirman.



El conjunto verdiblanco no es el único que está en la carrera por hacerse con los servicios futbolísticos de Diego Godín, el Valencia CF o el Racing Club de Avellaneda de Argentina son otros que han pedido información de las condiciones que exige el zaguero.



La escuadra que no está interesada y que podía ser el rival más duro para su fichaje es el Atlético de Madrid, su antiguo equipo, tal y como informó anoche Antonio Ruiz en el Partidazo de Cope, el cual aseguró que el club colchonero no ha hecho ningún movimiento para intentar recuperar al uruguayo, ya que no se ha puesto en contacto ni con el propio jugador ni con su entorno por ahora.





Pase lo que pase, habrá que estar atento a los acontecimientos, puesto que