Así afronta el Real Betis y Antonio Cordón el mercado de fichajes de invierno

Llega el frenético mercado de invierno, donde muchos equipos intentan mejorar o paliar las deficiencias detectadas durante la primera mitad de temporada.

Eso último no es el caso del Real Betis Balompié y de su director general deportivo, Antonio Cordón, que han realizado una gran labor junto a Manuel Pellegrini, el entrenador verdiblanco, conformando una plantilla que está en la tercera posición de LaLiga, en la ronda de play off de la UEFA Europa League, y en la tercera ronda de Copa del Rey. No ha fallado, por ahora, el Betis que obtiene un sobresaliente en el primer parcial.

Ahora bien, el alto ejecutivo extremeño tiene que tomar decisiones importantes para configurar el plantel de cara a los próximos meses. La actividad es frenética en las oficinas del Benito Villamarín.

Por lo pronto, ya tiene trabajo adelantado Antonio Cordón, ya que ha conseguido la renovación de algunos pilares claves del equipo, así como la de su entrenador, Manuel Pellegrini, mientras que otras están muy encaminadas o a punto de anunciarse.

Por otro lado, hay jugadores a los que se les tiene que buscar salida, otros con los que hay que tomar la decisión de prorrogar o no su relación contractual con el Real Betis y existen otros que juegan poco, tienen futuro, y hay que estudiar si se les busca una cesión o no.

Finalmente, en el Real Betis se está muy pendiente del movimiento en el mercado por si surge alguna oportunidad que permita mejorar algunas posiciones de la plantilla como pueden ser el centro del campo o la demarcación de central.

En esta galería puedes consultar las decisiones que tiene que tomar Antonio Cordón en el Real Betis Balompié durante los próximos meses y en este mercado de fichajes de invierno.