"Auxilio, me desmayo... la foto que ha subido Ceballos"

En el seno de la afición del Betis se ha desatado la locura por la posible vuelta de Dani Ceballos al club que le vio crecer como profesional y al equipo que el centrocampista del Real Madrid no para de enviar guiños a través de las redes sociales, un marco siempre propenso a agitar la actualidad y hacer que todo el mundo hable de lo mismo. Por pequeño que sea el motivo, el revuelo puede ser mayúsculo. Y si hay alguien que aún dude de la potencia de este altavoz social, basta con darse un paseo virtual por Twitter o Instagram bajo la etiqueta #Ceballos.



El punto de partida de la última explosión de la 'Ceballos-manía' se vivió en la tarde-noche de este domingo, día 26 de diciembre. Y todo por una fotografía subida por el futbolista utrerano junto a un pequeño miembro de su familia. La imagen, a simple vista, no dice más que Dani está pasando unas Navidades rodeado de sus seres más queridos. Para entender el revuelo montado, hay que estar muy al día de cómo respiran las redes o hacer casi un trabajo de investigación. Es necesario ir al detalle.



En este caso, el detalle está en las manos de Ceballos. Tiene un dinosaurio de juguete que cualquier podría pensar -y seguramente sea así- que simplemente estaba jugando con el pequeño. Sin embargo, para un beticismo entusiasmado con el 'esta vez sí', tras varias ventanas amagando con volver a casa', la imagen dice muchísimo más y les recuerda a un divertido vídeo editado el pasado 31 de agosto por el twittero Antonio Cascales en su cuenta @Cascales9. En el mismo se ve a un dinosaurio bailando mientras suena una canción con una desternillante (y repetitiva) letra: "Auxilio, me desmayo, traigan de vuelta a Ceballos".





Por si hacía falta razones extras para el revuelo en las redes, horas antes al compartir un vídeo de un 'streamer' que, en una carrera virtual con la escuadra bética en el famoso, decidió mediante una en el mercado de fichajes de invierno, ventana que en la realidad comienza en unos días. Sin embargo, en medio de noticias de su posible adiós y con el Real Betis en boca de todos -propios y extraños-, Carlo Ancelotti había sorprendido cerrándole la puerta. "Pero se ha quedado fuera durante mucho tiempo y ha tenido una pequeña sobrecarga. No va a estar en la convocatoria, pero muestra mucha calidad y muchas ganas de volver. Para Bilbao no voy a arriesgar a nadie; pero", aseguró el técnico del Real Madrid sobre el centrocampista español en la previa del duelo de la semana pasada ante el Athletic. Diversas fuentes apuntan a que el Betis ofrece al Real Madrid, -pagó 17,5 kilos en 2017 y considera que el jugador no ha perdido valor pese a no contar para Zidane-. Sin embargo, aunque admitió que su nombre había estado sobre la mesa el pasado verano y se mostraba convencido de que los caminos del utrerano y el club "volverían a cruzarse", el presidente, remitiéndose al hecho de que la plantilla tiene y la ficha de Ceballos tiene difícil encaje en unos que permite LaLiga. Toca seguir esperando, pero la afición ya ha demostrado que está enloquecida con su posible regreso a casa. Mientras tanto, el jugador afina su puesta a punto para, ya sea en el Madrid o en el Betis. Para ello, no para ni en vacaciones, como prueba otra de sus fotos en redes sociales. "Auxilio, me desmayo... la foto que ha subido Ceballos".