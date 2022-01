Coudet: ?Tengo una gran admiración por Pellegrini?

Vigo, 1 ene (EFE).- El argentino Eduardo ?Chacho? Coudet expresó este sábado su ?gran admiración? por el técnico chileno del Betis Manuel Pellegrini, al que nunca ha ganado como entrenador del Celta de Vigo en LaLiga.

?Es un gran amigo, tanto él como su ayudante. Es un partido distinto para mí. No quiero jugar donde estén ellos, no me gusta cruzarme en sus caminos, pero se dio así. Hemos jugado dos buenos partidos contra su Betis y ellos han ganado, pero no tengo una deuda ni mucho menos?, señaló en rueda de prensa.

El preparador celeste elogió al conjunto verdiblanco porque ?viene haciendo las cosas muy bien?, pero cree que su equipo está capacitado para asaltar el Benito Villamarín, donde no gana desde agosto de 2013.

?Venimos ofreciendo un rendimiento parejo tanto en casa como fuera?, destacó Coudet, quien achacó a la irregularidad como local que su equipo no esté más arriba en la clasificación.

?Lo importante es que el equipo siempre sostuvo su idea aunque los resultados no se estaban dando?, incidió Coudet, que no quiso pronunciarse sobre el fichaje del internacional mexicano Orbelín Pineda pese a que el presidente y máximo accionista, Carlos Mouriño, ya lo confirmó en la asamblea de accionistas.

?Lo vi jugar, y puede actuar tanto en banda como detrás de un punta. Pero no me gusta opinar de jugadores que todavía no están entrenando con el grupo?, afirmó el entrenador del Celta, que no espera muchos movimientos en este mercado invernal: ?Si no hay salidas es difícil que haya entradas, porque estamos al límite?.