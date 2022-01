El bético utrerano que ha tumbado a la Argelia de Mandi

Fichado esta temporada por el Antequera, un club ubicado en el grupo IV de la Segunda RFEF, Esteban Obiang tuvo su minuto de gloria en la Copa África con un tanto histórico, el que le hizo a Argelia para tumbar al vigente campeón y acabar con una racha impresionante de partidos invictos.

Obiang se pegó el alegrón de su vida. Acostumbrado a no acaparar focos en una carrera invisible para muchos, atrajo a todos en el minuto 70 del Argelia-Guinea Ecuatorial, cuando dio la victoria a su selección, que, gracias a él, se mantiene en la lucha por alcanzar los octavos de final de la Copa África.

Su historia es la de muchos otros que tienen que pelear a la contra. Nacido en Zaragoza, su madre murió en el parto y fue adoptado por una familia de Utrera, donde vivió toda su infancia e inició su carrera futbolística.

En el curso 2017/18, Obiang, que está inscrito en la federación como Esteban Orozco (apellido de sus padres adoptivos), formó parte del filial del Betis. Después de quedarse sin equipo, regresó a Utrera para jugar en el club de su ciudad desde donde dio el salto al Sant Rafel, luego al Ibiza y, finalmente, este verano, al Antequera.

Lateral derecho o central, juega con su selección desde 2018. Desde entonces, aparece casi habitualmente en las convocatorias de Guinea Ecuatorial, que este domingo disfrutó del tanto de su jugador. Con un disparo raso desde dentro del área, hizo vibrar a todo un país que sueña con superar el cuarto puesto de la Copa África que organizó en 2015.

Acostumbrado a no marcar (esta temporada sólo ha hecho el tanto frente a Argelia), Obiang corrió como un loco celebrando el que hasta ahora es el mayor éxito de su carrera. Y es que, aparte de gritar un gol y de dar esperanzas a su país, acabó con la racha de Argelia de partidos sin perder.

Para la federación argelina, ésta se elevaba hasta los 35 partidos y estaba a sólo dos de igualar el récord mundial de encuentros sin perder que posee Italia con 37. Sin embargo, en medio de esa racha, hay una derrota que la FIFA reconoce. El Marruecos 3-Argelia 0 del Campeonato Africano de Naciones disputado el 19 de octubre de 2019, que dejaría la racha en 28 encuentros sin perder.

Aquel duelo no lo cuenta Argelia porque ese torneo solo lo pueden disputar jugadores que participen en la Liga del país. Pero, sea oficial o no, entre en la cuenta o no, Argelia ya no puede igualar el récord de Italia. Y, la culpa, la tiene un jugador humilde que gritó como nunca un tanto: Esteban Obiang, héroe de Guinea Ecuatorial, villano de Argelia.