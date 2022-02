El Betis, con nueve bajas y una lista de 18 a San Sebastián

Algunos ya los adelantó Manuel Pellegrini en rueda de prensa y otros los ha 'confirmado' al dar la lista de convocados. El técnico chileno del Real Betis sólo se llevará a 18 futbolistas a San Sebastián para el decisivo duelo de mañana ante la Real Sociedad.

Entre ellos no estarán, lógicamente, los dos mexicanos, ni tampoco el lesionado Bravo o los argentinos Guido Rodríguez y Pezzella, que jugaron la pasada madrugada. Ni el lesionado de larga duración Martín Montoya o Camarasa y Tello, que no se han entrenado en los últimos días. Tampoco ha creído conveniente llevar a Paul, que se incorporaba este martes, por lo que tendrá que hacer cambios sustanciales en el posible once inicial.

Esta es la convocatoria del Real Betis para el Reale Arena: Rui Silva, Joel, Sabaly, Aitor Ruibal, Édgar, Bartra, Víctor Ruiz, Juanmi, William Carvalho, Álex Moreno, Miranda, Joaquín, Bellerín, Rodri, Fekir, Canales, Borja Iglesias y Willian José.