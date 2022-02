Pellegrini descarta a los argentinos Guido Rodríguez y Pezzella

Sevilla (España), 2 feb (EFE).- El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha confirmado las bajas de los argentinos Guido Rodríguez y Germán Pezzella, que la pasada madrugada disputaron el encuentro completo de su selección ante Colombia, para el cuarto de final de Copa que su equipo disputa mañana contra la Real Sociedad.

"Hablé con ellos pero no necesito hablar para saber que alguien que viene de jugar hoy a las dos de la mañana en Sudamérica y de un vuelo de catorce horas para acá no está en condiciones de jugar con menos de 45 horas de recuperación", ha señalado en rueda de prensa Pellegrini, que tampoco contará con los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado, citados con su selección, ni con los lesionados Claudio Bravo, Cristian Tello, Víctor Camarasa y Martín Montoya.

Además, el técnico santiaguino informó de que el centrocampista marfileño Paul Akoukou, el tercer pivote defensivo del plantel tras Guido y Guardado, "tampoco llega para el partido de mañana", puesto que "tiene una lesión en el pie que le impide entrenarse con normalidad", está "empezando recién a hacer algo de trabajo con intensidad pero no está citado" para el partido en San Sebastián.

El técnico bético explicó que "normalmente, el jugador al segundo día es cuando está más cansado. Si le agrega el viaje es un riesgo muy grande para tener una lesión, no están considerados para este partido" por un motivo "científico", ya que "pueden tener una lesión por mes y medio: no están en capacidad de poder hacerlo, aunque fuera la final de un Mundial", dijo.

Pellegrini explicó que existe "un reglamento muy claro que en las fechas FIFA las selecciones tienen disponibilidad de los jugadores que llamen" y que Guido Rodríguez faltó al primer encuentro de Argentina "porque dio positivo covid para el primer partido", pero los albicelestes tenían "a los mediocentros sancionados y seguramente lo necesitaban" una vez estuvo libre del virus.

El preparador verdiblanco considera esta baja como "inevitable" pero repuso que "lo que es evitable es poner un partido de Copa del Rey en estas mismas fechas", pues ello supone "desprestigiar un torneo tan importante y dar ventaja a la Real Sociedad", en este caso concreto, pues él va a tener a "cinco jugadores disponibles menos" contando con el portero chileno Claudio Bravo, que está lesionado.

"Hace tres meses preguntamos por este riesgo de esta fecha y no hubo una respuesta coherente. Tenemos a cinco jugadores fuera y la Real Sociedad no tiene ninguno. En el fútbol profesional no se puede dar ventaja y las competencias tienen que ser de la jerarquía necesaria para poder tener a todos los disponibles", añadió Pellegrini.

Sobre el encuentro en sí, Pellegrini señaló que "es un partido clave" porque considera "muy importante seguir avanzando rondas en esta competición", de modo que se lo ha "tomado como una final" ante un "un rival difícil, con buenos jugadores" y que "lleva varios años haciendo las cosas bien".

El Betis goleó a los donostiarras en un reciente duelo de Liga, pero su entrenador advirtió que se trata de "partidos distintos, nada tendrá" con el duelo celebrado en el Benito Villamarín porque, entre otras cosas, "jugar de local les da cierta ventaja: las cosas cambian mucho de un partido a otro", consideró.

Pellegrini, por último, celebró que "por suerte el campo no se cerró" tras el incidente en la eliminatoria anterior contra el Sevilla, ya que Apelación rebajó la clausura de dos partidos a un cierre parcial de una grada, pero aseguró que "este hecho no se puede repetir" y "hay que tomarse el tema con seriedad" porque (Joan) "Jordán tuvo la fortuna porque el palo no le dio en un ojo".